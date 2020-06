Arturo Vidal ve difícil que inicie la clasificatoria sudamericana en septiembre

Juan Carlos Pamo

El volante del FC Barcelona y de la selección chilena, Arturo Vidal, ve "complicado" iniciar en septiembre la clasificatoria mundialista en Sudamérica como en principio ha comunicado la FIFA, ante el imparable avance de la pandemia en la región.



"Es complicado por lo que está pasando en Sudamérica (...) hay que ir con calma y después pensar fríamente si se puede jugar o no", dijo Vidal en una entrevista desde España con radio Cooperativa de Chile.



Con el epicentro de la pandemia en América Latina, con más de dos millones de contagios, todos los torneos en Sudamérica continúan parados. Pese a ello, la Conmebol mantiene su expectativa de iniciar en septiembre las clasificatorias para el mundial de Catar-2022 -siguiendo el cronograma impuesto por FIFA- responsable competencia- bajo estrictas medidas sanitaria.



"Lo importante son las vidas que se están perdiendo o la gente que está sufriendo; después veremos, uno siempre tiene las ganas de vestir la camiseta de Chile", agregó el jugador del 33 años.



Los duelos clasificatorios podrían jugarse sin público. Para Vidal, que desde hace dos semanas tras la reanudación del fútbol español juega junto al Barcelona partidos sin fanáticos en las gradas, esa modalidad genera a los futbolistas una sensación "rara", al no sentir "el aliento o las pifias" de los hinchas, lo que les quita la concentración y ganas de entrar al campo, "porque no se siente el ambiente".



"Todo lo que pasa antes de empezar el partido son cosas que uno no se imaginaba que podían pasar, todo el protocolo, lo que hay que cuidarse y lo que hay que estar protegidos antes de empezar un partido", precisó Vidal en la entrevista.



En cuanto al nuevo formato de la Champions League -de jugar desde los cuartos de final en un sólo torneo en Portugal con partidos de eliminación directa-, el volante 'Culé' afirmó que en esa instancia los equipos se jugarán todas sus cartas y que él quiere "ser importante en esos partidos".



Además del FC Barcelona, Vidal ha jugado en otros grandes de Europa como Bayern Munich de Alemania, Juventus de Italia, y además es parte de la llamada 'Generación dorada' del fútbol chileno con la que ganó dos Copas América (2015-2016).