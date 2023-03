Arsenal remonta al Bournemouth y sigue líder, Manchester City continúa al acecho en la Liga Premier

El Arsenal, líder de la Premier League, remontó el sábado un 2-0 en contra para dominar 3-2 al Bournemouth (19º) y devolver a cinco puntos la diferencia con el Manchester City, que se impuso 2-0 contra el Newcastle durante la 26ª fecha de Premier League.



Los goles de Thomas Partey (62), Ben White (70) y Reiss Nelson (90+7) sirvieron para que el Arsenal diera la vuelta a las dianas de Philip Billing (1) y del argentino Marcos Senesi (57).



Este es el quinto partido que el Arsenal logra ganar después de empezar por detrás en el marcador, siendo además el equipo que más puntos ha conseguido tras empezar perdiendo (15). Sin embargo, el Arsenal no daba la vuelta a un 2-0 en contra desde febrero de 2012, hace once años... con Mikel Arteta como jugador de campo.



Tras vencer entre semana por 4-0 al Everton en el partido que tenían pendiente, los Gunners mantienen así el colchón de cinco puntos sobre el Manchester City, que logró horas antes los tres puntos contra el Newcastle, aumentando la presión sobre el líder.



Los 'Citizens', sin ser muy espectaculares, marcaron con sus dos primeros tiros entre los tres palos.



Phil Foden, en gran estado de forma, se lanzó en un eslalon entre la zaga visitante antes de ver su disparo desviado por Sven Botman -que ya se había marcado un gol en propia el domingo pasado en Wembley- entrar lejos del alcance de Nick Pope (15).



Poco después de la hora de juego, el portugués Bernardo Silva envió al fondo de las redes un balón que le había cedido con astucia Erling Haaland (67).



Una buena acción colectiva vertebrada por Jack Grealish, que pasó a Foden, habría logrado mejor final de no mediar la mano derecha de Pope (86), pero el técnico 'Citizen' Pep Guardiola presumiblemente estará satisfecho de la actuación de su equipo.



Para las 'Urracas', por su parte, derrotadas en la final de la Copa de la Liga el domingo pasado ante el Manchester United, la tendencia comienza a ser preocupante luego de haber cosechado sólo 3 puntos en las cinco últimas fechas.



Quinto con 41 puntos, el Newcastle podría verse superado el domingo por el Liverpool, que con 39 puntos recibirá al Manchester United (3º).



También peligra la posición del Tottenham (4º) tras su derrota en Wolverhampton (13º) gracias a un solitario gol del español Adama Traoré (82). Los Spurs cuentan con 45 puntos pero han disputado dos partidos más que los Reds.



Por su parte el Chelsea (10º) puso fin a una racha de seis partidos sin victoria entre todas las competiciones y venció 1-0 al Leeds (17º) con diana de Wesley Fofana (53). A nueve puntos del 'Top 4', los Blues recuperan moral antes de recibir el martes al Borussia Dortmund en la vuelta de los octavos de final de Liga de Campeones (ida derrota 1-0).