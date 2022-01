Argentina derrotó a Chile que quedó con un pie afuera del Mundial Catar 2022

Argentina, sin Lionel Messi y soportando de buena manera la altitud de Calama, derrotó 2-1 a Chile, que quedó con un pie fuera del Mundial de Catar-2022 en el partido disputado este jueves por la clasificatoria sudamericana.



La Albiceleste, ya clasificada a Catar, logró el triunfo gracias a los goles de los delanteros Ángel Di María a los 10 minutos y Lautaro Martínez (34), mientras que Chile marcó mediante el atacante Ben Brereton (21).



Con una gran actuación de Di María que tomó la responsabilidad de manejar el equipo ante la ausencia de Messi, Argentina tuvo una correcta actuación, casi sin sufrir los 2.400 metros de altitud de Calama, controlando el juego con potencia y buen toque de balón, y defendiendo con pulcritud cuando el físico de los argentinos se vio afectado, ya en la recta final del juego.



"Es importante ganar sin Messi. Cuando está él, todo es mucho más fácil. Al no estar, tenemos que dividir la fuerza, la calidad, todo", dijo Di María, tras concluir el pleito.



Para Chile fue una presentación para el olvido, sin profundidad ni orden, muy necesarios para lograr una victoria que era urgente para tener aún esperanzas de llegar a Catar, pero a tres partidos del final del premundial, la suerte parece echada para la Roja.



El próximo martes, Argentina recibirá a Colombia, mientras que Chile jugará sus últimas opciones en los 3.600 metros de altitud de La Paz donde enfrentará a Bolivia.



"Estoy decepcionado, será complicado viajar a Bolivia. Estoy triste por esta derrota", sostuvo Brereton.



Argentina de entrada

Pese a que el partido comenzó con un Chile empeñoso para buscar el arco rival, tras un contragolpe por el sector derecho, el siempre peligroso Di María -estrella de la noche- superó a su marcador y sin marca metió un espectacular disparo que se coló en el arco chileno pese a la estirada de Claudio Bravo.



La respuesta chilena llegó 11 minutos después, con más gana que fútbol, tras un flojo rechazo de la defensa albiceleste el chileno Marcelino Núñez metió el balón al área hasta encontrar el salto de Ben Brereton que con un potente frentazo venció la pobre oposición del arquero Martínez, marcando el empate.



Pero la noche en el estadio Zorros del Desierto era para Argentina y la altura de Calama hizo más efecto en Chile. Tras un fuerte tiro del volante De Paul el balón tomó una inesperada fuerza que el arquero Claudio Bravo no pudo desviar a un costado, cediendo un rebote en el área que aprovechó Lautaro Martínez ante la nula reacción de la defensa chilena.



Antes del segundo gol argentino, Bravo había mostrado molestias que no le permitieron seguir en el encuentro por lo que fue reemplazado por Bryan Cortés.



La debacle chilena

Para la segunda etapa, el uruguayo Martín Lasarte mandó a la cancha a Mauricio Isla, quien finalmente pudo jugar tras superar un caso de covid-19, y el delantero Joaquín Montecinos para lograr profundidad en el ataque que tan poco mostró Chile, pero el equipo argentino se paró en media cancha y pese a mostrar cansancio, lograron frenar los embates chilenos.



Un cabezazo otra vez de Brereton pudo convertirse en un empate, pero una gran tapada de Martínez dejó el partido en un justo 2-1 para un cuadro argentino que no tuvo a Messi, ni a su técnico Lionel Scaloni por la pandemia y algunos jugadores contagiados y lesionados.



Mientras Argentina -último campeón de América- alcanza 32 unidades en las clasificatorias y suma 28 partidos sin conocer derrotas, Chile se queda en 16 unidades, hipotecando sus posibilidades de lograr un pasaje a Catar y lo que parece una triste despedida para su generación dorada de futbolistas.