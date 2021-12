Aplazado el juego entre Leeds y Aston Villa por Premier League debido al brote de Covid-19

El Leeds anunció este domingo que su partido con el Aston Villa, correspondiente a la jornada 20ª de la Premier League y previsto para el martes, fue aplazado debido a la tardía salida del aislamiento de sus jugadores que dieron positivo por covid-19.



"Aunque no tenemos ningún caso nuevo de covid-19 en nuestra plantilla, la mayoría de los jugadores que habían dado positivo antes del partido contra el Liverpool (ya aplazado) no han salido aún del aislamiento", explicó en su comunicado el club entrenado por el argentino Marcelo Bielsa.



"Por lo tanto, no tenemos aún suficientes jugadores del primer equipo para cumplir las condiciones fijadas por la Premier League para este partido", añadió.



Se trata del 14º partido del campeonato inglés aplazado por razones sanitarias, el segundo para el Leeds, después del choque ante el Liverpool previsto inicialmente este domingo.



Poco antes, la Premier League había rechazado una petición de aplazamiento formulada por el Crystal Palace sobre su partido ante el Tottenham, que tendrá lugar finalmente a las 15h00 GMT, correspondiente a la 19ª fecha.



El entrenador francés del Palace, Patrick Vieira, es una de las personas contagiadas en el seno del club de Londres.