¡Apareció un Ángel! La Selección Colombia salvó un punto ante Argentina con gol de Miguel Borja

Daniel Molina Durango

Un cabezazo de Miguel Borja, cuando el partido expiraba, le dio a Colombia un empate 2-2 que sabe, de alguna forma, a victoria, por la manera como comenzó el juego el seleccionado nacional y como lo terminó.



Era el minuto 95. Juan Guillermo Cuadrado, el mejor hombre de Reinaldo Rueda en la cancha, levantó un centro que conectó con certero cabezazo Borja, quien había ingresado al campo del estadio Metropolitano de Barranquilla por Duván Zapata, en juego por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Y entonces, la alegría volvió a las huestes colombianas, qué nunca claudicó en la búsqueda de empate en un partido con altibajos en sus líneas.

Goles de camerino

Ocho minutos parecían suficientes para que Argentina derrotara a Colombia y prolongara su dominio sobre el seleccionado nacional, que no vence a la Albiceleste por eliminatorias mundialistas desde el 2007.



La de ayer no fue esa Colombia que dejara un buen sabor el jueves pasado en su triunfo sobre Perú en Lima 0-3. La de ayer fue pasiva en su arranque, floja en su defensa y sin la contundencia necesaria en el ataque. Pero, al final de cuentas, combativa y con sacrificio en medio de las lagunas defensivas.



Argentina dejó pasmados a los jugadores colombianos y los cerca de diez mil aficionados que acudieron al escenario barranquillero —primer partido de estas eliminatorias que tiene público en las gradas en medio de la pandemia del coronavirus— en cuestión de minutos. Y sin mucho esfuerzo.



Una falta cobrada por Rodrigo De Paul desde el costado derecho le permitió poner el balón en la cabeza del defensa Cristian Romero, quien anticipó a Yerry Mina y fusiló al arquero David Ospina cuando apenas transcurrían tres minutos de juego. Golazo y el 0-1 en la pizarra.



En tan poco tiempo, los visitantes eran dueños de la pelota, del peligro, mientras que los hombres del técnico Reinaldo Rueda parecían estar saliendo todavía del camerino.



Un cobro de esquina de Lionel Messi desencadenó una serie de rechazos, desaciertos de parte y parte en el área colombiana, hasta que la pelota quedó en los pies del volante Leandro Paredes, que no tuvo problemas para definir al palo izquierdo de Ospina y elevar el marcador. 0-2 y Colombia aún no despertaba, mientras que el reloj marcaba solo ocho minutos.



El triunfo parcial le posibilitó al conjunto de Lionel Scaloni ganar confianza y tranquilidad, en tanto que Colombia tuvo que subir las líneas y dinamizar sus acciones en busca del descuento, pero lo hacía sin claridad, impulsado por los impetuosos arranques de Cuadrado. En un contragolpe, por poco los gauchos marcan el tercero en el 27. Salvó Ospina el remate de Lautaro Martínez.



Rueda se vio obligado a hacer modificaciones y cuando transcurría media hora de juego envió al terreno a Luis Fernando Muriel por Jefferson Lerma, regresando entonces a la misma nómina que venció a Perú 0-3 en Lima el jueves.



Un choque con Yerry en la disputa de una pelota aérea provocó una mala caída y lesión del arquero Emiliano Martínez, quien abandonó el terreno rumbo a la clínica para darle paso a Agustín Marchesín en el seleccionado argentino, en el 39.



Pudo descontar Duván Zapata antes de finalizar el primer tiempo, cuando Muriel le sirvió un balón claro que el atacante caleño elevó con un fuerte remate.

Todo o nada

Para el arranque de la parte complementaria, Rueda ejecutó tres cambios: Edwin Cardona por Luis Díaz, Wílmar Barrios por Gustavo Cuéllar y Miguel Borja por Duván Zapata. Y lo tuvo Borja de entrada, pero su cabezazo se fue desviado.



En una jugada aérea, Nicolás Otamendi le cometió falta a Mateus Uribe dentro del área, que el árbitro Roberto Tobar decretó como penal.



El cobro fue ejecutado por Muriel, en el minuto 50, y ese gol le dio ánimo a Colombia e ilusión a los aficionados para irse en busca del empate.



No era contundente el equipo de Rueda, pero tenía iniciativa y Cuadrado seguía siendo el hombre que organizaba las jugadas ofensivas.



Muriel también ganaba protagonismo y el en minuto 72 sacó un disparo que se fue por encima del arco argentino.



Argentina, mientras tanto, no se desesperaba, controlaba el ritmo del partido, hacía tiempo, le hablaba al juez y prolongaba la agonía colombiana.



Estuvo Lionel Messi a punto de anotar el tercero, pero nuevamente salvó Ospina, abajo, el remate del argentino.



Hasta que apareció ese bendito cabezazo de Borja en el minuto 94 para devolverle el alma al cuerpo de los jugadores y aficionados colombianos.



No pudo vencer Colombia a Argentina, pero ese punto vale mucho en sus aspiraciones, porque, sumados a los tres de Lima, cambian el panorama de una selección que hasta antes de esta doble jornada de eliminatorias venía desahuciada. El quipo de Rueda llega a ocho puntos en la tabla de posiciones y gana aire en su camiseta.