Ansu Fati le da una refrescante victoria al Barcelona sobre el Dinamo, por la Champions

El Barcelona rebajó la intensidad de su crisis con una victoria importante en su visita al Dinamo de Kiev (1-0), este martes en la 4ª jornada del Grupo E de la Liga de Campeones, donde escaló hasta el segundo lugar, que virtualmente le daría el pase a octavos de final.



Ansu Fati fue el autor del único gol del partido, en el minuto 70.



Después de perder ampliamente ante Bayern Múnich y Benfica en las dos primeras jornadas del grupo, el Barça ha conseguido corregir el rumbo con dos triunfos ante el Dinamo de Kiev, ambos por la mínima, ya que en la tercera jornada venció también 1-0, en aquel caso con tanto de Gerard Piqué.



El Barça, con 6 puntos, se pone segundo en la clasificación de un grupo en el que el Bayern Múnich, que este martes ganó 5-2 al Benfica, es líder con pleno de 12 puntos y se clasificó ya matemáticamente a octavos de final.



El Benfica es tercero, con 4 puntos, mientras que el Dinamo de Kiev queda prácticamente sin opciones de avanzar a octavos, con apenas un punto en cuatro partidos.



Para el Barça, la victoria es especialmente valiosa también en plano anímico, después de no haber ganado en sus tres anteriores partidos (derrotas ante Real Madrid y Rayo, empate contra Alavés), los tres en LaLiga española.



El revés ante el Rayo terminó provocando la destitución del entrenador neerlandés Ronald Koeman, reemplazado de manera interina por Sergi Barjuan, que en Ucrania vivió su primer partido de Liga de Campeones como entrenador.



Borró así el sabor agridulce de su debut en el banquillo, el pasado sábado con el empate ante el Alavés.



Mientras tanto, los hinchas siguen pendientes de Xavi Hernández, técnico del Al Sadd catarí, al que los rumores sitúan cerca de tomar las riendas del equipo azulgrana, donde brilló como jugador.



- Regreso de Dembelé -

Además de la victoria, la buena noticia del día para el Barcelona fue la entrada en juego, en el minuto 65, del francés Ousmane Dembelé, cuatro meses después de su operación en la rodilla derecha.



En la primera mitad, el Barça comenzó con hambre y en el minuto 3 estuvo a punto de marcar el neerlandés Memphis Depay, que llegó a un rechace en las proximidades del punto de penal, pero su remate fue repelido por el local Illya Zabarnyi.



Ansu Fati (9) también lo intentó con un disparo en el área, pero poco después despertaron los locales de su letargo, con dos claras ocasiones.



La primera fue para Mykola Shaparenko, que no remató bien en una posición muy favorable, en el 23, y en el 25 fue el arquero alemán Marc-Andre Ter Stegen el que salvó al Barça, ante un potente tiro del uruguayo Carlos De Pena.



En el 31, el francés Clement Lenglet envió al palo, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego y en el 41 un remate de cabeza de Nico González dio en su compañero Memphis, que cortó la trayectoria hacia el arco de los ucranianos.



En la segunda mitad, Vyacheslav Karavaev envió un tiro rozando la escuadra de Ter Stegen en el 57, pero el Barça se mostró más ofensivo a partir de ahí.



En el 64, una caída de Ansu Fati en el área revisada en el área y el árbitro decretó que no había penal, pero el joven jugador nacido en Guinea Bisáu se encontró con un balón rechazado en la zona del punto de penal, en el 69, y envió un tiro que terminó valiendo los tres puntos.



Lenglet fue cambiado por lesión en el 79, pero el Barça resistió su ventaja. Ter Stegen fue providencial para ello, sobre todo desviando un remate con efecto de Viktor Tsyngakov en el 82.



Tras este partido en Kiev, el Barça tendrá un partido crucial para la suerte del grupo el 23 de noviembre en la quinta jornada, ante el Benfica en el Camp Nou.