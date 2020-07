Ansiedad en el Real Madrid: ¿Vinicius tiene covid-19? 

Daniel Molina Durango

El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane reveló este jueves que el joven brasileño Vinicius no ha entrenado por dudas en un test del coronavirus, al tiempo que mostró su convicción de poder contar con Eden Hazard el viernes contra el Alavés.



"Me informó nuestro médico que el test salió mal y que vamos a repetir la prueba" , dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de la 34ª jornada de Liga contra el Alavés, en el que busca seguir manteniendo la distancia en la punta de la tabla con el Barsa.



Siguiendo el protocolo sanitario de LaLiga, los jugadores deben pasar las pruebas del coronavirus antes de cada partido.



"A veces hay errores y con nosotros, como siempre cuando es así, no puede entrenar. Repetimos el test y esta tarde vamos a tener el resultado y ojalá que va a estar con nosotros mañana" , añadió Zidane.



La precauciones por el coronavirus ya mantienen apartado al joven delantero Luka Jovic, quien se encuentra aislado en su casa tras haber tenido contacto con un conocido que ha dado positivo, aunque en principio, el jugador es negativo.



Una eventual baja de Vinicius ante el Alavés, se uniría a las de los sancionados Sergio Ramos y Dani Carvajal, y el lesionado Marcelo, que no se entrenó este jueves.



"Ha tenido una pequeña y ojalá que sea muy pequeña lesión y por eso no ha entrenado, veremos exactamente estos días" , dijo Zidane en rueda de prensa.



En cambio, el técnico francés contará con el belga Eden Hazard, superadas unas molestias en el tobillo por las que no estuvo ante el Athletic de Bilbao el domingo.



"Son molestias sólo, no es una recaída y, de hecho, ha entrenado con nosotros con normalidad y espero que va a estar con nosotros los cuatro partidos que nos quedan (de liga) y luego el partido de Champions" contra el Manchester City en la vuelta de octavos de final del torneo continental, explicó Zidane.



"Él quiere estar con nosotros y no tienen miedo" , añadió el técnico blanco, asegurando que "la molestia es normal después de un partido o un entrenamiento fuerte y de hecho, mañana va a estar con nosotros" .