¡Notición! Froome se va del Ineos y ficha por una escuadra de Israel

Daniel Molina Durango

El ciclista británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, abandonará el equipo Ineos al final de la presente temporada para fichar en 2021 por Israel Start-Up Nation, que debuta este curso en el World Tour (primera división) , anunciaron las tres partes este jueves.



"El equipo Ineos confirma que el contrato de Chris Froome no será prolongado, por lo que después de diez años muy buenos, esta temporada será la última de Chris en el equipo" , señaló en Twitter Ineos, que en 2019 sucedió a Sky como patrocinador principal de la formación británica, con la que el ciclista nacido en Kenia hace 35 años ha ganado cuatro veces el Tour (2013, 2015, 2016 y 2017) .



Froome añade a su espectacular palmarés dos ediciones de la Vuelta a España (2011 y 2017) y un Giro de Italia (2018) .



"El equipo israelí y el legendario campeón firmarán el 1 de agosto un contrato largo que hará que Froome porte el maillot azul y blanco del ISN hasta el final de su ilustre carrera" , señaló la nueva formación del World Tour minutos después del anuncio del Ineos.



"Estoy en la búsqueda de nuevos desafíos, ahora que entro en un nuevo periodo de mi carrera, pero en breve estaré concentrado en mi objetivo de ganar mi quinto Tour de Francia con el equipo Ineos" , declaró el británico en el comunicado en el que se anunciaba su adiós al Ineos.



"Chris ha estado con nosotros desde el principio. Es un gran campeón y hemos compartido muchos momentos memorables, pero creo que esta es la decisión correcta para el equipo y para Chris" , señaló en el mismo comunicado Dave Brailsford, director de la formación.



Le puede interesar: ¿Hay exjugadores preparados para ser directivos en la Federación Colombiana de Fútbol?

Con sus logros en el deporte, Chris está lógicamente interesado en tener un liderazgo de equipo único en el próximo capítulo de su carrera, lo cual no es algo que podamos garantizarle en este momento" , añadió.



En los últimos años Froome ha visto progresar a varios de sus compañeros en el Ineos. Su compatriota Geraint Thomas le arrebató la victoria en el Tour de 2018, mientras que en 2019 venció el joven colombiano Egan Bernal, 12 años más joven que él, en una edición en la que fue baja por lesión.



El ciclista británico no pudo competir tras una grave caída en el Dauphiné. Regresó a la competición en febrero en Dubái, en la Vuelta a Emiratos Árabes Unidos, una carrera que se suspendió antes del final por la pandemia de coronavirus.



Su gran objetivo es volver a ganar la Grande Boucle, que este año se disputará entre el 29 de agosto y el 19 septiembre debido a la pandemia de coronavirus, donde Froome normalmente compartirá liderato con Bernal y Thomas.



"Mi sueño, cuando me retire, sería haber ganado más Tours de Francia que nadie. Sería el escenario soñado, pero sé que hay todavía mucho trabajo para que eso se haga realidad" , señaló en una entrevista con L'Equipe a finales de abril.



Su trayectoria en el equipo Sky quedará manchada por un caso de dopaje. Froome dio positivo por salbutamol tras la 18ª etapa de la Vuelta a España, en 2017, antes de ser declarado inocente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) , cinco días antes de la salida del Tour de 2018.



Este caso aumentó las sospechas que rodean la dominación del equipo Sky-Ineos en los últimos años, que ha ganado todos los años el Tour desde 2012, a excepción de 2014. Froome siempre ha negado recurrir a sustancias prohibidas.