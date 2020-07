¿Hay exjugadores preparados para ser directivos en la Federación Colombiana de Fútbol?

Juan Carlos Pamo

La crisis que atraviesa la Federación Colombiana de Fútbol, con directivos multados por la Superintendencia de Industria por estar involucrados en reventa de boletería, hace pensar que varios puestos en el Comité Ejecutivo podrían quedar vacantes.



Esa posibilidad, sin embargo, deberá esperar hasta que haya algún fallo de la Fiscalía en contra de Ramón Jesurún, Álvaro González y los otros investigados, o que el Ministerio del Deporte intervenga y pida renovación y cambios en la cúpula directiva.



Con esta última opción latente se abrió el debate sobre si es hora de que los exjugadores, preparados, lleguen a cargos en la Federación.



La idea gusta más a los aficionados que mencionaron los nombres de Óscar Córdoba, Mario Yepes, Iván Ramiro Córdoba y Víctor Marulanda, entre otros, como candidatos idóneos, pero a técnicos y jugadores esa opción les deja ciertas dudas.



“Para cualquier cargo debe haber primero un estudio; no creo que por el solo hecho de haber sido jugadores dé el aval para manejar el fútbol. Hay gente capacitada, pero es difícil que lleguen a la Federación porque estos son cargos políticos”, dijo el técnico vallecaucano Diego Barragán.



Recordó el expreparador físico de la Selección Colombia un caso concreto cuando Óscar Córdoba estuvo cerca de un cargo en la Federación.



“Óscar no llegó por un tema político a la Federación, no lo dejaron entrar porque no les convenía; es que el fútbol en Colombia es un negocio de 36 personas”, señaló Barragán.



Para el técnico Juan José Peláez, “al fútbol colombiano le hacen falta dirigentes que tengan sensibilidad por el juego, que entiendan más el camerino y el entorno; y ahí los exjugadores, bien formados administrativamente, pueden ayudar no solo en los clubes, sino en Federación y Dimayor”.



Declaró que “ellos son los llamados a manejar nuestro fútbol porque tienen sentido de pertenencia, eso sería muy valioso; hay que hacer la salvedad que tenemos dirigentes sagaces y buenos, que saben administrar los recursos y que son honestos. Son poquitos, pero hay que cuidarlos”.



Entre tanto, Iván René Valenciano, exjugador de la Selección, no ve cercana esa opción. “El exjugador debe prepararse en gerenciamiento deportivo o administrativo; pensar en que todo aquel que haya jugado puede ser directivo o puede ser presidente de la Federación es errado. Primero hay que prepararse, aunque considero que Juan Pablo Ángel tiene la estructura como para ser directivo y podría asumir un rol en la Federación”, señaló.



Reconoció Valenciano que “los directivos son celosos del que tienen al lado y si es un exfutbolista, mucho más. Hay dirigentes que hacen todo para tumbar al Presidente de turno, y no van a recibir bien a un exjugador, le van a hacer la vida imposible”.



El País habló con el veterano capitán de uno de los equipos colombianos, que opinó, pero pidió la omisión de su nombre.



“Yo no veo qué exjugador podría llegar a la Federación. Si no es Yepes, no veo otro. El tema dirigencial es muy complejo, no basta con haber jugado y haberse preparado. No es llenar esos puestos de exjugadores porque después todo sale mal y van a decir que solo servimos para jugar fútbol”, manifestó.



Así está el debate. Los acontecimientos, con investigaciones que se vienen adelantando, determinará si hay cambios obligados en el Comité Ejecutivo, y después se verá si en esa renovación cabe alguno de los exfutbolistas preparados.

Exfutbolistas que tienen perfil para llegar a la Federación

Óscar Córdoba

vallecaucano

Edad: 50 años.



Juan Pablo Ángel

antioqueño

Edad: 44 años



Ricardo Pérez

bogotano

Edad: 46 años



Mario Yepes

vallecaucano

Edad: 44 años



Iván Córdoba

antioqueño

Edad: 43 años

Casos en el mundo

Davor Suker, croata y exjugador del Real Madrid, es desde el 2012 presidente de la Federación de Fútbol de su país.



Un exfutbolista Michel Platini llegó a un alto cargo al ser presidente de la Uefa durante varios años, pero luego el francés salió de allí en medio de un escándalo de corrupción.



Luis Rubiales jugó en el Mallorca y en el Levante, entre otros equipos, y hoy es presidente de la Real Federación Española de Fútbol.



Para ese cargo se iba a presentar el exarquero del Real Madrid, Iker Casillas, pero la proximidad de las elecciones lo obligó a retirar su candidatura.

Así está la situación de los directivos

Una vez conocida la multa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol apelaron el fallo ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y con ello tendrán tiempo de maniobra.



Por ahora, Jesurún y sus compañeros de Comité en la Federación permanecen en sus cargos porque lo que se dio fue una sanción económica de la Superintendencia. No hay castigo penal.



El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, señaló, sin embargo, que en la Fiscalía se adelanta una investigación en contra de los directivos, por lo que habrá qué esperar el resultado final de la misma.



Si la Fiscalía encuentra culpables a los directivos (4), entonces tendrían que dar un paso al costado para atender los requerimientos de la justicia y eso llevaría a la elección de nuevo Comité Ejecutivo.



Los que eligen el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol son las 34 ligas y los 36 clubes profesionales.



En ese Comité Ejecutivo ya tienen asiento los presidentes de la Dimayor y la Difútbol (hoy son Jorge Enrique Vélez y Álvaro González). En la nueva elección se escogerían los nuevos cinco miembros.



En el actual Comité de la Federación Colombiana de Fútbol está un vallecaucano: Juan Fernando Mejía, expresidente del Deportivo Cali.