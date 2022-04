Angie Verónica Vega: la historia de la primera mujer colombiana que dirigirá un club en Chile

Angie Verónica Vega arribó a Chile al mando del Club de Deportes Antofagasta (CDA) como la primera mujer colombiana en dirigir un equipo profesional femenino en Suramérica. Le avalan el proceso que lideró durante tres años como asistente técnica en el Deportivo Cali, con el que consiguió el título de la Liga Femenina 2021 y que la posicionó en el panorama del fútbol del continente con su participación en la Copa Libertadores.



Claudio Castillo, presidente de CDA, buscaba una persona especialista en el balompié de mujeres para iniciar un proceso en Antofagasta. “En diciembre vino a Colombia, me contactó y nos reunimos. Le expuse mi idea de comenzar un proceso y llegamos a un acuerdo”, dijo Angie.



Vega se formó como futbolista en la escuela Carlos Sarmiento Lora, pasó por la selección departamental del Valle y estuvo con la Selección Colombia Sub 20 en dos Suramericanos.



Mientras cursaba sexto semestre de arquitectura en la Universidad San Buenaventura, fue fichada por Everton del país austral, en el que jugó por un año, gracias a su entrega y técnica como lateral izquierda.



Regresó a Colombia a vincularse con Cortuluá y a los 26 años sufrió una lesión de rotura de meniscos de la rodilla izquierda. En ese momento se vio obligada a elegir entre continuar como futbolista, sus estudios o incursionar en la dirección técnica.



“Decidí iniciar en la dirección técnica. Pocas mujeres lo hacen y ahora a mis 32 años ya tengo un título”, dice Angie.



En este camino, entró becada a estudiar la carrera de profesional en Deporte en la Escuela Nacional del Deporte de Cali. Continuó con las ‘azucareras’ llevando procesos de formación en categorías masculinas y femeninas. Gracias a su trabajo y experiencia, en 2019 fue incluida en el cuerpo técnico para el debut del equipo profesional en la Liga Femenina. Ahora iniciará los estudios para tener la Licencia Pro de Fedefútbol.



Panorama en Chile

Ha sido una constante en CDA que cada pretemporada se inicie en la víspera del Campeonato Nacional Femenino. A comparación con otros clubes que cuentan con dos meses de preparación previa, las ‘Pumas’ entran a competir con una desventaja.



No obstante, sin una pretemporada adecuada han llegado a cuartos de final en el 2021 y el 2019, compitiendo cara a cara con planteles que disputan Copa Libertadores.



Las futbolistas deben repartir su tiempo entre los entrenamientos de lunes a viernes en las noches, los partidos los fines de semana y el estudio o el trabajo. Incluso, algunas jugadoras realizan las cuatro actividades al tiempo.



Karla Farías Olivares, de 32 años, es defensa central y juega con CDA desde hace 11 años. Es ingeniera comercial y trabaja en el sector público.

“El amor por la camiseta, el equipo y las compañeras es lo que me mantiene y me motiva a jugar”, dice Karla.



Y es la falta de profesionalización del deporte lo que genera que el tiempo de las futbolistas en cancha sea corto. Sin embargo, aplaude la decisión de la nueva entrenadora Angie, de que Karla continúe en la dirección técnica para “motivar a que otras jugadoras tomen ese rumbo”.



Se iniciará un proceso para que el fútbol de mujeres pase a ser una profesión en la que ellas se dediquen en su totalidad al deporte.

A esto se suma la aprobación unánime en la Cámara y el Senado para la ley que exige a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales a tener un contrato de trabajo con las futbolistas.



Ahora, más que un estilo de juego, Angie le apostará al liderazgo con un camerino sano y disciplinado. Para este trabajo contará con Diego Rodríguez Toro, exdirector técnico de Fortaleza Femenino y Selección Bogotá, que cuenta con 10 años de experiencia. Es profesional en Ciencias del Deporte, especialista en Entrenamiento Deportivo y cuenta con Licencia ‘A’ de la Federación Colombiana de Fútbol.



Como entrenador, inició en el Club Deportivo Gol Star, donde acompañó procesos de formación de Natalia Gaitán, Yorelis Rincón, las gemelas Natalia y Tatiana Ariza y Paola Sánchez. Jugadoras referentes a nivel nacional.



Teniendo en cuenta el recorrido de Diego, Angie le propuso el proyecto con CDA y se acordó todo para dirigir juntos. “Cuando hablamos hubo buena química laboral para liderar este proyecto en Chile. Dejaremos el nombre de nuestro país, la profesión y el fútbol femenino en alto”.



En lo que va del campeonato jugaron 3 partidos, con un empate y dos derrotas. Ahora viene un largo camino para trabajar. Está la experiencia de dos proyectos exitosos. Hecho para replicar en Chile y de la mano de dos colombianos, Angie y Diego, para que se preparen bien las futbolistas en Antofagasta.