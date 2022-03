Andrés 'Manga' Escobar da su versión por la denuncia de abuso sexual en Islandia y pide ayuda

Andrés 'Manga' Escobar, exjugador del Deportivo Cali, Nacional, Millonarios y Tolima, entre otros equipos del fútbol colombiano, atraviesa una dura situación en Islandia, a donde fue hace un año para jugar en el Leiknir Reykjavik.



El delantero oriundo de Puerto Tejada fue acusado de violación por un caso que sucedió hace seis meses, afrontando por ello un complicado lío judicial que lo puede llevar a la cárcel.



Sin embargo Escobar, en entrevista con el programa 'Primer Toque' de Win Sports, negó todo.



"Se está cometiendo una injusticia conmigo. Soy inocente de todo lo que se me acusa. Quiero pedir ayuda, no sé si al gobierno o a alguna persona experta, porque no me han tratado con justicia. Me quitaron el pasaporte ilegalmente”, señaló el futbolista.



'Manga', como es conocido, aseguró que se encontró con una mujer y que de común acuerdo compartieron en su apartamento.



"Me encontré con ella en el centro de la ciudad, me dijo que le gustaba mucho la cultura de los colombianos, los hombres de color; decidimos ir a mi apartamento por consentimiento de ambos, una chica muy querida, pasó lo que tenía que pasar entre dos personas adultas, con el consentimiento de los dos”, manifestó.



Agregó que "Al otro día, ella se fue normal. Tengo las conversaciones en mi teléfono, estuve pendiente de que llegara a su casa. Luego me di cuenta que se le quedó su chaqueta, ella me dijo que la madre y el padre iban a recogerla; se me hizo extraño, y los que llegaron fueron los policías. Ella dice que no se acuerda de nada, y un amigo le dijo que si no se acordaba, eso era violación. La policía dice que ella no estaba apta para dar el consentimiento y eso era violación".



Por último el jugador señaló que tiene pruebas de que la mujer se fue tranquila de su casa.



"Una mujer que acaba de ser abusada no va a enviar emojis de besitos y menos se va a devolver por una chaqueta donde está el violador, es algo ilógico. Todo esto está en mi defensa, pero fue omitido. Yo nunca abusaría de una mujer. Necesito que alguien me ayude porque yo solo no puedo con esto", puntualizó Escobar.



Por ahora el futbolista caucano permanece en su apartamento a la espera de que se aclare todo.