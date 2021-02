Andrés Ibargüen denunció amenazas del América de México por no hacer lo que le pedían

Francisco Henao

Andrés Ibargüen, hoy en Santos Laguna, decidió romper su silencio para dar a conocer lo que fueron días difíciles en el América de México y una salida traumática de la que poco se conocía.



El delantero caleño, exjugador del Tolima, Nacional y Rácing de Argentina, entre otros, manifestó que inexplicablemente fue apartado del equipo y que luego los directivos del América le quisieron cambiar algunas condiciones del contrato, lo que no aceptó.



"Empiezo el semestre de titular, me logro estabilizar en el once, pero lastimosamente se da una lesión y luego me contagio de Covid. Después de la lesión empecé a tener minutos. Luego con la decisión de que relativamente no me iban a poner si no hacía lo que ellos decían, dije 'no, no es lo que diga el club nada más, tengo algo firmado, no me pueden tampoco amedrentar con eso'", aseguró Ibargüen en Fox Sport México.



Manifestó que después de eso "Hubo una charla en las cuales no se llegaba a ningún acuerdo. Hubo cosas de que si no me iba para otro club, me quedaría sin jugar como ya había pasado con algunos compañeros. Les dije con respeto: 'ustedes pueden decidir, yo voy a prepararme siempre bien, si me ponen, voy a tener la tranquilidad'".



Al no aceptar algunas condiciones que ponía América, el jugador señaló que llegó un momento en que lo amedrentaron y amenazaron.



"En algún momento no llegamos a un acuerdo, yo manifesté que estaba de acuerdo en cierta cantidad (de dinero), pero no en la que ellos ponían y se manejaron como no debían; ya llegan a un punto de amenazas y yo tenía que enfocarme en lo deportivo, pero son cosas que cada quien sabe qué hizo bien y qué hizo mal“, explicó.



Sobre el tema, América de México no se ha pronunciado. El jugador fue traspasado recientemente al Santos Laguna.