América de Cali se aferra a su fe para vencer a la Universidad Católica, en Copa Libertadores

Francisco Henao

América se juega este miércoles en la noche gran parte de sus aspiraciones para seguir con vida en la Copa Libertadores cuando reciba en el Pascual a la Universidad Católica de Chile. Los escarlatas requieren de sumar tres puntos tras caer en su visita de la semana pasada ante Inter de Porto Alegre.



Uno de los que vivirá este duelo de manera especial será el austral Rodrigo Ureña, quien ha sido uno de los destacados desde que se reactivó el fútbol tras la pausa por la pandemia del Covid-19.



El futbolista de 27 años viene de anotar un tremendo gol en el triunfo ante Atlético Bucaramanga por la Liga local y eso lo tiene más que motivado para lo que serán los próximos compromisos con el elenco americano.



Ureña, de gran trayectoria el balompié de su país, donde ha vestido las camisetas de escuadras como Unión Española, Universidad de Chile, Cobresal, Deportes Temuco, Palestino y Deportes Antofagasta, ha tenido buenas experiencias enfrentando a la Católica, escuadra que llega a suelo vallecaucano como líder del torneo chileno.



¿Cómo ha visto al equipo en este regreso del fútbol?

La verdad que bien, pensé que iba a resultar un poco más complejo de tomar el nivel que se tenía antes de que se diera este tema de la pandemia, estamos tranquilos sabiendo que partido a partido nos vamos a ir soltando cada vez más.



¿Hubo ansiedad por estar tanto tiempo sin competencia?

Sí, lógico. Existe algo de preocupación por la parte física, la musculatura se puede atrofiar, pero a la hora de regresar me he sentido bien y cada día hemos ido progresando desde lo futbolístico.



¿Existió algún temor cuando retomaron actividades normales?

Fue difícil porque uno también tiene la necesidad de trabajar, pero toca ser responsable y tomar las precauciones del caso. Lo que más ha costado es vivir el día a día de una nueva forma.



¿El protocolo es muy estricto a la hora de los viajes?

Sí, tenemos que andar con mascarilla, tapaboca, en los aeropuertos nos recomiendan no tocar cosas, andamos con alcohol y gel antibacterial en la maleta de mano para desinfectarnos y sumado esto a las pruebas para covid que han sido constantes.



¿Sufre mucho a la hora de la toma de las pruebas?

Depende mucho de la mano de la enfermera que te haga la prueba. La sensibilidad de la nariz ya no es la misma que tenía antes, pero uno se va acostumbrando a esto.



¿Algún familiar que haya sufrido la enfermedad?

Infortunadamente tuve tías que fallecieron en Chile por el Covid-19, nos tocó vivir un momento no tan grato, pero esto nos tiene que ayudar a valorar más la vida que aspectos materiales.



En lo deportivo, ¿América se resintió en su estructura con los cambios que se dieron?

El equipo se desmanteló un poco, veníamos con una estructura de hace un par de años, pero también es cierto que se quedó una buena base y nos toca tomar la responsabilidad porque esta institución así lo exige y además somos el equipo campeón.



¿Han ido asimilando la idea del nuevo cuerpo técnico?

Hemos hecho una buena labor y considero que vamos agarrando la idea futbolística que pretende el profesor Juan Cruz. Estamos para pelear en los tres frentes donde estamos comprometidos.



¿Se siente cómodo jugando como lateral?

Es una pregunta que siempre los periodistas me hacen, no sé si en Colombia no están acostumbrados a la polifuncionalidad. Desde lo personal eso me hace un jugador más completo y el tener esa opción de jugar como lateral o volante es un plus para mi carrera.



¿Cómo enfrentar a Católica?

Tenemos que salir a ganar, necesitamos los tres puntos. Al frente estará un equipo que viene bien en el torneo chileno, son punteros y con una gran individualidad que los hace peligrosos.



¿Les alcanzará para avanzar?

Tenemos un plantel con categoría y calidad para soñar con avanzar a la otra fase de la Libertadores. Lo primero es salir a ganar el juego de este miércoles.



¿Cómo le fue a usted cuando enfrentó a Católica?

Tuve la oportunidad de ganarle muchas veces, incluido un título. El partido de este miércoles será un lindo desafío en lo personal.



¿Tiene amigos en el plantel de Católica?

Amigos como tal no, tengo compañeros de profesión a los que he enfrentado en muchas ocasiones.



¿Cuál ha sido el éxito suyo para tener tan buen nivel?

La verdad, yo me considero muy buen jugador. Hablo muy poco, pero me gusta demostrar mi talento dentro de la cancha.



La media distancia es una de sus virtudes, ¿la trabaja?

No es algo que entrene todos los días. Es algo innato que se ha ido puliendo con el paso del tiempo y es una característica a mi favor.

Las lesiones azotan al América

América sigue sin poder consolidar un once ideal desde que regresó la actividad en la Superliga, Liga colombiana y la Copa Libertadores.



Las lesiones han llevado a que el entrenador Juan Cruz Real deba improvisar en sus nóminas en los tres cotejos que ha enfrentado hasta el momento.



Uno de los dolores de cabeza para el cuerpo técnico escarlata han sido sus laterales.



Cristian Arrieta y Edwin Velasco, lesionados, serán bajas para el duelo copero de este miércoles, por lo que seguramente el chileno Rodrigo Ureña seguirá como lateral por derecha, mientras que Nicolás Giraldo estará por el costado izquierdo.



Otro jugador que permanece en departamento médico es Yesus Cabrera, quien tendrá aún como mínimo una semana más por fuera de las canchas.



”Sabemos que la Universidad Católica es un equipo que juega bien, pero la verdad es que pensamos en lo que podemos hacer nosotros. Confiamos en lo que tenemos”, apuntó el estratega rojo.



Los ‘Diablos’ buscan vincular otro arquero, ya que Chaux y Graterol estarán en procesos de selecciones nacionales de Colombia y Venezuela, respectivamente.

Ficha técnica

Estadio: Pascual Guerrero.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Posibles formaciones:



América: Joel Graterol; Rodrigo Ureña, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Nicolás Giraldo; Rafael Carrascal, Luis Paz, Carlos Sierra, Jhon Arias; Duván Vergara y Adrián Ramos.

DT: Juan Cruz Real.



Católica: Matías Diturio; José Fuenzalida, Germán Lanaro, Válber Huerta, Raimundo Rebolledo; Ignacio Saaveedra, César Pinares, Luciano Aued, Gastón Lezcano, Edson Puch y Fernando Sampedri.

DT: Ariel Holan.

Inter y Gremio se ven las caras

Con el recuerdo vivo del polémico partido jugado en marzo, Internacional y Gremio trasladan este miércoles (7:30 p.m.) su rivalidad, la mayor de Brasil, a la Copa Libertadores, en un juego en el que ambos equipos necesitan la victoria para dar un salto importante en el torneo.



En el último encuentro continental antes de la parálisis por la pandemia del Covid-19, en marzo, el 'GreNal' quedó empatado sin goles y terminó con una enorme trifulca entre ambos equipos, que se saldó con cuatro expulsiones por bando.



El Internacional, líder del Grupo E con 7 puntos, busca una victoria que le dé la clasificación a los octavos de final de la Libertadores. Para ello deberá poner fin a más de dos años sin vencer a su eterno rival.