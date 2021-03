América de Cali cayó ante Corinthians en cierre de fase de grupos de la Copa Libertadores femenina

Alejandro Cabra Hernandez

Con una doloroso derrota (3-0) este jueves ante Corinthians cerró América de Cali la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina.



Las escarlatas, que plantearon un partido basado en el orden para intentar dar el golpe ante las actuales campeonas del certamen, se vieron damnificadas por las acciones a balón parado.



Así llegaron los tres goles de las brasileras, que accedieron como primeras del grupo A, con puntaje perfecto y una diferencia de gol de 27, a la próxima ronda del torneo.



Tras un primer tiempo muy igualado, en el que el ‘Timao’ no pudo imponerse en su característico juego a ras de piso, las paulistas pegaron sobre el inicio de la segunda parte.



El primer tanto llegó a los 50 minutos, a través de Giovanna Crivelari, quien le ganó en el salto a Catalina Usme para enviar un cabezazo al fondo de la portería de Natalia Giraldo tras un cobro de tiro de esquina.



Veinte minutos después, una mano en el área americana tras un tiro libre de costado fue sancionada como penal por la jueza central.



Al cobro fue Adriana, que con un certero disparo al ángulo inferior derecho de Giraldo puso el 2-0.



Los castigos a las escarlatas no cesaron: primero, se fue expulsado su entrenador Andrés Usme por protestar ante la falta de juego limpio para con Jessica Caro, que salió lesionada.



Después, aunque los ingresos de Manuela González y Gabriela Rodríguez le dieron más poder ofensivo al equipo, la primera no pudo concretar la opción más clara.



Poco después, a partir de un tiro libre muy parecido al del primer gol, las corinthianas definieron el encuentro. Una jugada preparada a ras de piso terminó con Giovanna Campiolo definiendo tranquilamente en el centro del área.



Así las cosas, las ‘Diablas’ se clasificaron como segundas del grupo A y deberán enfrentar al primero de la zona B. Ese lugar lo definían Boca Juniors de Argentina y Kendermann de Brasil. El encuentro de cuartos de final se disputará el domingo. Este viernes, Santa Fe se jugará su paso en la zona C ante Sol de América.