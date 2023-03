Alejandro Garnacho le dio el cupo al Manchester United para los cuartos de final de la FA Cup

El Manchester United se clasificó este miércoles para los cuartos de final de la Copa inglesa merced a su victoria en Old Trafford (3-1) ante el West Ham, con un gol del argentino Alejandro Garnacho que evitó la prórroga rompiendo el 1-1 en el minuto 90.



Aparte del triunfo de los 'Diablos Rojos', flamantes campeones de la Copa de la Liga el domingo pasado ante el Newcastle, los duelos de este miércoles depararon varias sorpresas, como las eliminaciones del Southampton ante un equipo de la cuarta división inglesa, y sobre todo la del Tottenham ante el Sheffield United.



Luego de haber mostrado el trofeo a Old Trafford antes del partido, el United tardó en meterse en el partido, a pesar, o a causa, de los seis cambios en el once realizados por Erik Ten Hag.



Sin Lisandro Martínez, Rafael Varane, Casemiro o Marcus Rashford de inicio, el técnico neerlandés pudo constatar que deberá reforzar su banquillo en la próxima ventana.



El argelino Said Benrahma puso por delante al West Ham en el minuto 54 mediante un potente disparo que batió al español David De Gea.



Pero ese gol despertó a los locales que igualó con un gol en propia de Nayef Aguerd en un córner (77).



El argentino nacido en Madrid Alejandro Garnacho (90) y el brasileño Fred (90+5) permiten al United seguir soñando en la competición.



La magia de la FA Cup apareció con la eliminación del Southampton, colista de la Premier League, en casa ante el Grimsby Town (2-1), de la cuarta categoría del fútbol inglés.



El Grimsby marcó ambos goles de penal, en los minutos 45 y 50, por medio del irlandés Gavan Holohan.



La otra sorpresa fue la eliminación del Tottenham, 5º de la Premier League, en la cancha del Sheffield United (1-0).



En el último partido, el Burnley, líder del Championship (segunda división) ganó 1-0 al Fleetwood (3ª).