¡Al rojo vivo! Atlético de Madrid empata con Betis y mantiene su liderato por apenas un punto

Francisco Henao

El Atlético de Madrid arañó un punto (1-1) en su visita al Betis (6º), lo que permite al equipo de Diego Simeone mantener el liderato de LaLiga, pero con solo un punto de ventaja frente al Real Madrid y dos sobre el Barcelona, con ocho jornadas por disputar.



El equipo rojiblanco jugó mejor la primera parte y mereció haber llegado al descanso con ventaja, pero Christian Tello (20) igualó el tanto inicial del belga Yannick Carrasco (5) .



En el segundo periodo fue de claro dominio del equipo local, pero los hombres de Manuel Pellegrini no acertaron a transformar ninguna de las ocasiones que tuvieron, en buena parte gracias a la gran actuación del arquero esloveno del Atlético, Jan Oblak.



Con este empate, el Atlético ha sumado 17 puntos de los 33 últimos posibles, pero mantiene el liderato.



El Betis, por su parte, se mantiene sexto y en una buena posición para luchar por un puesto en la Europa League.



El equipo andaluz está empatado a 47 puntos con la Real Sociedad (5º) , que empató a dos goles en su visita al Valencia (13º) .



No obstante, el equipo vasco, reciente vencedor de la Copa del Rey de 2020 (aplazada el año pasado por la pandemia) , puede lamentarse de no haber logrado la victoria después de haber llegado al descanso con dos goles de ventaja y que de el Valencia jugase los últimos minutos en inferiridad por la expulsión del uruguayo Maxi Gómez.



A un punto de Real y Betis se queda el Villarreal, que fue sorprendido este domingo en casa por el Osasuna (14º) , que se impuso por 2-1 y sumó tres puntos muy importantes para mantenerse en la categoría.



Posiciones: Atlético de Madrid, 67 puntos, Real Madrid 66, Barcelona 65, Sevilla 58, Real Sociedad y Betis con 47.