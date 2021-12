Agüero no es el único: Otros jugadores que dijeron adiós al fútbol por problemas cardíacos

Sergio Agüero anunció este miércoles su retiro del fútbol por problemas cardíacos.



El delantero argentino sufrió un dolor en el pecho durante un partido del Barcelona, y después de los exámenes se comprobó que sufría una arritmia, lo que le llevó a decirle adiós al fútbol definitivamente.



Agüero no es el único jugador que decide apartarse de las canchas por problemas cardíacos.



El arquero español Iker Casillas sufrió un infarto el 1 de mayo de 2019 cuando entrenaba con el Porto, su club. Fue llevado de urgencia a una clínica y aunque se recuperó, por recomendaciones médicas y familiares optó por retirarse del fútbol.



Al francés Lilian Thuram, campeón del mundo en 1998 y exjugador de Juventus y Barcelona, se le detectó una malformación cardíaca y por eso tomó la decisión de no jugar más.



El congoleño Fabrice Muamba tenía 24 años y cuando jugaba en el Bolton inglés puso en vilo al mundo del fútbol. En un partido ante el Tottenham sufrió un paro.



La rápida acción de los médicos le salvó la vida, pero Muamba se tuvo que despedir del fútbol.



El caso más reciente sucedió en la pasada Eurocopa en un partido entre Dinamarca y Finlandia. El danés Christian Eriksen se desplomó y tuvo que ser atendido de urgencia por los médicos, que lo estabilizaron.



Eriksen no ha vuelto al fútbol competitivo después de seis meses, aunque se vienen entrenando con la intención de regresar de nuevo a las canchas.