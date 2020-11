¡Adentro! Deportivo Cali venció en penales a Millonarios y clasificó a octavos de la Copa Suramericana

Francisco Henao

En una definición de infarto, en tanda de penales, Deportivo Cali se matriculó este miércoles en los octavos de final de la Copa Suramericana, luego de vencer 5-4 a Millonarios.



El partido en los 90 minutos terminó 2-1 para los ‘embajadores’, que en el tiempo extra (93) lograron la victoria por medio de Elíser Quiñones, cuando los ‘azucareros’ tenían ya el tiquete en el bolsillo, haciendo valer su triunfo 1-2 en la ida en Bogotá.



La tanda de penales tuvo su dosis de emoción. Anotaron por el Cali Carlos Lizarazo, Hárold Gómez, Kevin Velasco, Ángelo Rodríguez y Juan Daniel Roa. Falló Juan Camilo Angulo, a quien le atajó el arquero Juan Moreno.



El conjunto del técnico uruguayo Alfredo Arias dio en su casa un paso más en busca del título de la Copa Suramericana. En la siguiente fase tendrá que verse las caras con Vélez Sarsfield, que también venció a Peñarol en los penales.



Buen juego

Tuvo la primera opción de gol del partido el visitante, en el minuto 3, por medio de un cabezazo de Macálister Silva tras un centro desde la derecha, pero la pelota se fue por encima del arco.



La instrucción del técnico Alberto Gamero para sus dirigidos fue presionar la salida de los azucareros y eso fue claro en los primeros minutos. Eran los ‘embajadores’ los que tenían urgencia de marcar un gol, tras la derrota en El Campín.



En el minuto 18 reaccionó el Cali con un cobro de tiro libre de Juan Camilo Angulo que tuvo que enviar al saque de esquina el arquero Juan Moreno.



Y cinco minutos después (23) los verdiblancos se pusieron en ventaja a través del uruguayo Hernán Menosse. El defensa les repitió la dosis a los azules —fue el autor de la victoria en Bogotá en la ida— y de cabeza venció a Moreno, tras centro de Déiber Caicedo.



Pudo ampliar la ventaja Ángelo Rodríguez tras un balón que rebotó el arquero Moreno ante un remate de Agustín Palavecino, pero el delantero lanzó por fuera la pelota.



A cambio, llegó el empate de Millos, en un tiro de esquina en el que el portero David González y Andrés Colorado se hicieron el gol. David rechazó, el balón rebotó en el mediocampista y se fue adentro del arco. 1-1, minuto 30.



Fue un buen primer tiempo. Los dos equipos salieron a jugar, buscaron el arco contrario y con el 1-1 se fueron a las duchas.



La complementaria

Los primeros minutos de la segunda mitad del partido fue una continuación de las intenciones del primer período. Ambos conjuntos salieron en busca del gol que desequilibrara la pizarra.



Kevin Velasco lo intentó en el 51 de media distancia y el disparo exigió al arquero Moreno.



En el 59, Cali reclamó una supuesta falta sobre Colorado como penal, que el árbitro Wilton Pereira no sancionó. Y un minuto más tarde Émerson Rodríguez pudo anotar el segundo para la visita.



Pero casi al instante, el local también pudo marcar, tras una jugada de Palavecino por la izquierda que no encontró receptor mientras la pelota se paseó por la puerta azul. Era, hasta entonces, un juego de ida y vuelta.



Ángelo tuvo también una bonita oportunidad de cabeza en el 72 y Millonarios buscaba sacudirse con balones largos a los hombres de adelante.



Sobre los minutos finales bajó un poco la intensidad del juego, pero no del todo para Millonarios, que por medio de Elíser Quiñones, en el tiempo extra (93), marcó el segundo y forzó la serie al lanzamiento desde los 12 pasos.



Finalmente fueron vencedores los azucareros 5-4 en los penales y ya están en octavos.