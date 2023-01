AC Milan y Juventus cayeron en sus juegos de este domingo por la Serie A

El Milan sufrió una durísima derrota (5-2) en su estadio ante el Sassuolo, este domingo en la 20ª jornada de la Serie A, en la que la Juventus, sancionada con 15 puntos, cayó en su estadio (2-0) ante el Monza).



En Milán los goles locales los marcaron el francés Olivier Giroud (24) y el belga Divock Origi (81).



Por el Sassuolo lo hicieron el francés Gregoire Defrel (19), Davide Frattesi (22), Domenico Berardi (30), el también francés Armand Lauriente (47 penal) y el brasileño Matheus Henrique (79).



Con esta derrota el Milan perdió la ocasión de situarse segundo. Es cuarto a 12 puntos del Nápoles, que este domingo recibe a la Roma (6ª).



Los Rossoneri, vigentes campeones de la Serie A, continúan su decepcionante 2023, en el que han encajado 18 goles en siete partidos, perdiendo prácticamente la batalla por la defensa del Scudetto y con la amenaza de quedar fuera del Top-4, los equipos que disputarán la próxima Liga de Campeones.



"Probablemente no conservemos el Scudetto, pero nuestro título será quedar en la zona Champions", admitió el técnico Stefano Pioli en Sky Sports.



"Desde la no-victoria ante la Roma (2-2, el 8 de enero) no hemos sido capaces de llevar nuestras cualidades al terreno. Nos cuesta reaccionar cuando recibimos un golpe. Solo superaremos estos momentos trabajando juntos, con solidaridad", añadió, admitiendo que deben "cambiar alguna cosa" antes del derbi contra el Inter la próxima semana.



Más tarde, la Juventus, en el medio de la tabla tras la sanción de 15 puntos por irregularidades en algunos traspasos, no fue capaz de levantar la cabeza ante el Monza, el equipo de Silvio Berlusconi que ya le ganó en la fase de ida (1-0).



Tras la anulación de un primer gol por un fuera de juego de algunos centímetros, el Monza se puso por delante gracias a Patrick Ciurria (18), que aprovechó la pasividad de la defensa turinesa. Dany Mota fue el encargado de firmar el 2-0 (39).



Tras el descanso el técnico local Massiliano Allegri dio entrada al delantero serbio Dusan Vlahovic (65), de vuelta tras lesión, pero la Juventus se topó con un excelente Michele Di Gregorio en la portería del equipo lombardo.



El francés Paul Pogba, que entró en la convocatoria tras superar la lesión que le ha impedido debutar en su regreso a la Juventus, se quedó en el banquillo.