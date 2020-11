!A puro fútbol! Aluvión de amistosos europeos como calentamiento para la Liga de Naciones

Juan Carlos Pamo

Un aluvión de amistosos entre equipos europeos, entre ellos el Francia-Finlandia y los prestigiosos Holanda-España y Bélgica-Suiza, se disputarán el miércoles como calentamiento de la posterior doble jornada de la Liga de Naciones.



Antes de su cita decisiva del sábado ante Portugal en el torneo europeo, Francia se rodará frente a la modesta Finlandia en el Stade de France, en Sain-Denis, a las afueras de París.



La actual campeona del mundo tiene una larga lista de bajas (Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Houssem Aouar, etc.) en un periodo del año muy intenso para los clubes que juegan competiciones europeas.



El partido ante Finlandia podría suponer el debut de Marcus Thuram, hijo del mítico defensa Lilian Thuram, en plena forma con el Borussia Mönchengladbach.



También el miércoles la nueva Holanda de Frank de Boer y la España de Luis Enrique se citan en Ámsterdam. Será un partido con acento azulgrana, ya que ambos técnicos compartieron 122 partidos con la camiseta del Barcelona.



Batida en su último partido de la Liga de Naciones frente a Ucrania, la Roja buscará reaccionar ante la Oranje. Ambos equipos no podrán contar con piezas importantes, la promesa española Ansu Fati y el sólido defensa Virgil van Dijk, ambos de baja por lesiones graves.



Subcampeona mundial, Croacia se desplaza a Turquía, un mes después de perder contra Francia (2-1). El equipo otomano viene de lograr cuatro empates meritorios (Alemania, Rusia y Serbia en dos ocasiones).



Además Alemania recibe a la República Checa con la intención de iniciar una dinámica positiva, tras cuatro empates en los cinco últimos partidos.



Italia intentará ganar en regularidad frente a Estonia, antes de enfrentarse a Polonia, líder de su grupo de la Liga de Naciones, el sábado.



Finalmente Bélgica, líder de la clasificación de la FIFA, recibe a un equipo suizo que no ha ganado en ninguna de sus cinco últimas salidas de 2020 -con dos empates ante Alemania (1-1, 3-3) -.

-- Programa de los partidos amistosos del miércoles:

Grecia - Chipre

Albania - Kosovo

Lituania - Islas Feroe

Malta - Liechtenstein

Montenegro - Kazajistán

Noruega - Israel

Rumanía - Bielorrusia

Bulgaria - Gibraltar

Turquía - Croacia

San Marino - Letonia

Dinamarca - Suecia

Luxemburgo - Austria

Holanda - España

Alemania - República Checa

Portugal - Andorra

Italia - Estonia

Polonia - Ucrania

Bélgica - Suiza

Eslovenia - Azerbaiyán

Francia - Finlandia.