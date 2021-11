Un domingo de alta tensión se vivirá en la jornada 20 de la Liga colombiana

Este será un domingo de alta tensión. El torneo ‘todos contra todos’ llegará a su final y se conocerán los ocho equipos que disputarán el título de la Liga colombiana en diciembre.



Atlético Nacional, Millonarios, Deportes Tolima, Deportivo Pereira y Junior ya están instalados en los cuadrangulares semifinales, mientras que ocho equipos darán la pelea por los tres cupos restantes.

Alianza y Deportivo Cali, a un paso



En realidad, las casillas 6 y 7, donde se ubican Alianza Petrolera y Deportivo Cali, con 30 puntos cada uno, respectivamente, parecen ya tener dueños, pero la octava, donde se encuentra Envigado, está es disputa.



A Petrolera y Cali los favorece la diferencia de goles. Los de Alianza tienen 9 y los azucareros, 6. En otras palabras, tendrían que perder por goleada sus juegos contra Junior y (en casa) y Once Caldas (en casa), respectivamente, y que dos de estos equipos, Envigado, Jaguares y Bucaramanga, no ganen.

Envigado se la juega (octavo, 2)

Con 27 puntos, Envigado recibirá al ya descendido Atlético Huila. Con un triunfo por la mínima diferencia (2), siempre y cuando jaguares y Bucaramanga no ganen por más de 3 goles, obtendrá el boleto.



En caso de empatar, deberá rezar para que Jaguares, Bucaramanga ni América ganen y, adicionalmente, que Santa Fe y Medellín no obtengan victoria por más de dos goles.



Una derrota pondría en mayor riesgo a Envigado. Tendría que esperar que Jaguares, Bucaramanga, América, Santa Fe y Medellín pierdan.

Jaguares, noveno con 27 (0)



Un triunfo contra Patriotas de visita le serviría si Envigado no gana. También le serviría golear y que Alianza y Cali pierdan por buena diferencia de goles.



Un empate complicaría sus posibilidades, porque tendría que depender de que Bucaramanga, América, Santa Fe y Medellín no ganen.



Una derrota le serviría matemáticamente, pero los resultados que se necesitarían serían muy complejos: que Bucaramanga, América, Santa Fe y Medellín no ganen, y que Envigado pierda por goleada.

Bucaramanga, décimo con 27 (-1)

La situación de los ‘Leopardos’ es compleja. Tendrían que ganar en su visita a Equidad y rogar porque Envigado ni Jaguares ganen. De ganar estos dos últimos clubes, habría que comparar su diferencia con respeto a una eventual victoria de Bucaramanga.



En caso de empatar, dependerían de que Envigado y Jaguares sean derrotados, y América, Santa Fe y Medellín no ganen.



Si perdieran, solo un milagro los salvaría, porque tendrían que esperar que Envigado sea goleado y que no ganen Jaguares, América, Santa Fe ni Medellín.

América, 11 con 26 (2)

Y más difícil está la tarea de los ‘Diablos rojos’, de pésima campaña al mando de Juan Carlos Osorio. Los escarlatas deberán derrotar como visitantes al Deportivo Pereira, uno de los grandes animadores del torneo tras su ascenso, y esperar que Envigado, Jaguares y Bucaramanga no ganen.



No obstante sus complejidades, el empate le serviría si pierden Envigado, Jaguares y Bucaramanga.



Las opciones de Santa Fe (25) y Medellín (25) son casi nulas.

La jornada

La fecha 20 se jugará toda a las 3:30 p.m.



Alianza Petrolera recibirá a Junior.

En el duelo más atractivo, Millonarios visitará a Nacional.

Deportes Tolima será local frente al Quindío.

Deportivo Cali recibirá al Caldas.

Atlético Bucaramanga irá a la casa de La Equidad.

Deportivo Pasto será anfitrión del Medellín.

América visitará al Deportivo Pereira.

Envigado será local ante Huila.

Santa Fe recibirá a Águilas.

Jaguares visitará a Patriotas.