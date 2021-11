Tome nota: definidas las fechas para el debut de Cali y América en los cuadrangulares de Liga

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) entregó el horario oficial para la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.



Por los equipos del Valle del Cauca, Deportivo Cali se estrenará el sábado 27 de noviembre a las 6 de la tarde frente a Pereira, en la cancha del estadio Palmaseca.



Por su parte América jugará frente a Millonarios el domingo 28 a las 6 de la tarde, todavía sin estadio confirmado.



Versiones de prensa aseguran que América optaría por jugar en Bucaramanga, tal como lo hizo el semestre pasado durante el paro nacional.



Programación fecha 1 cuadrangulares:



27 de noviembre



Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs Junior FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



28 de noviembre



América de Cali vs Millonarios FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Por confirmar

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs Deportes Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+