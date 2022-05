Tarjeta roja: la mala hora del arbitraje colombiano que lo dejó fuera del Mundial de Fútbol

Desde hace más de 30 años, Colombia siempre tenía alguna representación en la Copa Mundial de Fútbol. El arbitraje colombiano no se perdía de esta cita y en toda edición había presencia cafetera en el campo de juego de la fiesta más grande del balompié.



Sin embargo, para Catar 2022 se conoció la lista de árbitros que se encargarán de departir justicia en el Mundial y Colombia se quedó sin participantes de este grupo de seleccionados. Solamente Nicolás Gallo estará, pero en el VAR. Tarjeta roja para el pito colombiano.



“Esto era algo previsible debido al bajo nivel que existe en este momento con los árbitros de nuestro país. La Fifa no mide cantidad, aquí se mide la calidad y estamos en un nivel muy bajo”, expresó JJ Torres, exárbitro colombiano que estuvo en el Mundial de Estados Unidos de 1994.



¿Cuáles pudieron ser las causas de esto?

Exárbitros colombianos analizaron las razones por las cuales Colombia no tendrá jueces que representen al país en Catar 2022.



“El único que podía ser opcionado para que estuviera en el Mundial era Wílmar Roldán, pero unos errores que tuvo en Rusia y recientemente en las eliminatorias, hicieron que fuera descalificado. Colombia no se tomó la tarea de buscar un reemplazo, es decir, preparar a alguien para eso y ahora se quedó sin nada”, comentó Jesús ‘Chucho’ Díaz, quien estuvo en México 86.



Por otro lado, Hárold Perilla, quien ha denunciado públicamente a algunos árbitros colombianos por acoso y abuso sexual, también entregó su punto de vista.



“Aquí el tema principal de por qué no hay jueces colombianos en Catar es por corrupción. Eso ha desatado un hilo de cosas. Ellos llegaron a ser árbitros Fifa por favores sexuales y de intereses cuando no tenían el nivel para afrontar partidos de talla internacional. A la hora de los partidos, presentaron un nivel tan regular, que dejaron mal el nombre del arbitraje colombiano. Debido a esto, Fifa decidió no volver a contar con nosotros”, sentenció.



Colombia desde 1982 siempre tuvo la presencia de árbitros en la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, JJ Torres criticó que a pesar de tener siempre algún árbitro colombiano en un Mundial, el nivel venía en deficiencia desde hace años.



“Todo esto es a causa de no tener una estructura arbitral que garantice la capacitación y formación del árbitro colombiano. Aquí no hay formadores de árbitros. Necesitamos que haya una institución que se encargue de capacitar a los futuros árbitros. Esta debe estar conformada por exárbitros con experiencia internacional que ayuden al proceso”, opinó Torres.



La representación internacional es un tema que destacan los exárbitros, ya que ellos afirman que los jueces colombianos han tenido participaciones regulares gracias a la imperfección en los procesos de formación.



“Los que están hoy en día en la Comisión Arbitral y Técnica no están haciendo bien su trabajo, pues no siguen los lineamientos de la Fifa y este organismo lo que quiere son árbitros que apliquen las reglas con rigurosidad sin ver qué equipo son. En Colombia los jueces se han vuelto muy permisivos técnica y disciplinariamente. Otra cosa es la falta de procesos serios. Se debe cambiar la forma como ascienden a los jueces a las categorías nacionales e internacionales, pues hoy en día suben a los que tienen padrino”, analizó el exárbitro y panelista en Caracol Radio José Borda.



¿Qué se debe hacer ahora?

El no tener una representación arbitral en el Mundial es un tema que no han dejado pasar desapercibido.



Colombia ganó un terreno importante y existe la preocupación que se pierda años de trabajo. Por eso, los expertos comparten algunas ideas para mejorar el nivel y volver a estar en la próxima Copa del Mundo.



“Aquí lo que se necesita es que en la Federación Colombiana de Fútbol tengan un representante oficial de los árbitros, como ya lo han hecho Uruguay y Argentina. También se necesita que los árbitros tomen la iniciativa de que se una a la asociación de árbitros colombianos para que se organice un plan de trabajo y empecemos a dignificar nuestra profesión”, dijo ‘Chucho’ Díaz.



“Necesitamos que la asociación sea aprobada y verificada por la Federación Colombiana de Fútbol. Por otro lado, es clave que quienes dirijan el arbitraje colombiano sean exárbitros directamente. Hoy en día es un grupo de políticos que no tienen ni idea de la norma ni de la profesión”, comentó el exárbitro Wílmer Barahona.



Y agregó: “Una cosa muy importante es que haya segmentación para cada una de las disciplinas y género del arbitraje colombiano. Fútbol playa debería tener su representante, fútbol sala, las ligas juveniles, no uno para todo, como hoy en día ¿Qué van a saber Machado y Óscar Julián de esto? Asimismo, las mujeres también deberían tener su presentante mujer”.



Por último, algo que piden todos al llegar a una misma conclusión es que se debe profesionalizar el arbitraje en Colombia.



“Necesitamos que sea una profesión seria. Que tengamos un sueldo base y no el de 2.000.000 por partido. Además, que tengamos una organización estructural como la de los futbolistas, es decir, que tengamos días de entrenamiento, de estudio, de análisis, de ir revisar videos. Nosotros mismos tenemos que dignificar el arbitraje para mejorar el nivel”, concluyó Perilla.



El arbitraje colombiano recibió tarjeta roja y serán cuatro años de ‘suspensión’. La próxima cita mundialista será en el 2026 y se espera que se vuelva a tener presencia del pito colombiano.