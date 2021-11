"Seguimos aprendiendo en el fútbol":Rueda habló sobre todo lo que se vive previo al duelo con Brasil

La Selección Colombia termina de preparase para definir un paso importante en la clasificatoria a la hora de enfrentar al líder de la tabla Brasil.



Se sabe que el panorama de 'Tricolor' en cuanto a la línea defensiva es complicado debido a las lesiones que han vivido los jugadores que venían actuando en las fechas pasadas y que en esta ocasión no estarán: Óscar Murillo, Yerry Mina y Carlos Cuesta.





"Tenemos imponderables de último momento con las lesiones de nuestros jugadores. Ayer hicimos una buena práctica donde hemos ido proyectando una línea defensiva. Hemos trabajado con dos líneas de cuatro, conscientes del rival que tenemos enfrente. Todo el colectivo en la solidaridad defensiva será importante", dijo Reinaldo.





Además, una incógnita que se vive y ha dado mucho de qué hablar es la situación del volante James Rodríguez, pues al seleccionador se le cuestionó si jugará ante Brasil y el por qué de su llamado para esta ocasión.



"James tuvo un problema en el último juego que le facilitó estar de primero acá con nosotros. Tuvo un reencuentro con sus compañeros y el primer encuentro con nosotros como cuerpo técnico".



"James ha dado una muy buena respuesta en cada unidad de entrenamiento, a pesar de los golpes con los que llegó. Hoy definiremos en qué momento será importante para la Selección".



"Seguimos aprendiendo en el fútbol y acumulando experiencias. Consideré que esta era la fecha para invitar a James a que se uniera nuevamente, mi tarea es buscar alternativas y soluciones", comentó Reinaldo respecto al '10' de la 'Tricolor'.



Por otro lado, analizó lo que será el enfrentamiento contra Brasil referente al juego y respecto a los partidos anteriores, también se refirió al técnico Tite.

"Debemos tener lecciones aprendidas sobre los últimos juegos de nuestro rival, tocamos el tema de la provocación en el campo y el arbitraje. Vamos a evitar caer en esa situación de desgaste".



"Cambian muchas cosas del enfrentamiento pasado en Barranquilla. Recuperamos algunos jugadores y hemos perdido otros, no vamos a tener un partido encima, así que todo cambia y todo varía".



"El profesor Tite es muy sensato, es muy maduro y tiene un gran respeto por el fútbol colombiano. En el último partido nos reiteró que somos una selección muy competitiva".



Por último, Reinaldo habló sobre las situaciones de las amarillas, ya que con solo 2 acumulables los jugadores quedan sancionados para el siguiente partido. (Luis Diaz y Barrios tienen amarilla).



"El tema de las amarillas lo hemos estado evaluando, no es fácil. Primero es sábado que domingo y le pido a mis jugadores que no piensen en el mañana. Primero está Brasil".



