Se mueven los fichajes: David González es el nuevo DT del DIM en la Liga colombiana

Con un video, en el que David González invitó a los hinchas a que acompañen al equipo en el segundo semestre del 2022, comenzó la campaña de expectativa con la que el Deportivo Independiente Medellín finalmente anunció la vinculación del rockero como nuevo director técnico.



González llegará al cargo en reemplazo de Julio Avelino Comesaña, quien a pesar de haber cortado en la Liga 1-2022 una sequía de cinco torneos sin avanzar a la fase semifinal, no colmó las expectativas de los hinchas y los directivos.



David tuvo dos periodos como guardameta en el DIM. El primero, entre 2002 y 2005, que es recordado por el título de su primer año, con el que se acabó la sequía de 45 años sin salir campeón. El segundo fue entre 2015 y 2019, que no trajo tan buenos recuerdos porque él quería quedarse, pues manifestaba que su deseo era cerrar su carrera profesional en este club.



“La leyenda del Poderoso estará acompañado en su cuerpo técnico por Alexánder Becerra (AT #1) y Christian Morales (AT#2), a ellos se unirán David Zuleta como preparador físico y Dídier Muñoz como entrenador de arqueros”, informó el DIM.

[#22🔴🔵] Un día dejó sus guantes convertido en héroe, ahora regresa y se viste de traje para continuar su leyenda. @DavidGonzalezGi #BienvenidoGon2ále2 pic.twitter.com/pL1z7pyb13 — DIM (@DIM_Oficial) June 28, 2022