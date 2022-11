¡Se metió en la pelea! Deportivo Pereira goleó a Santa Fe y se ilusiona en el remate de los cuadrangulares

En la noche de este domingo se disputó la quinta fecha del Cuadrangular A, camino a la final de la Liga , y tres equipos tienen las mejores opciones.



Deportivo Pereira recibió a Santa Fe este domingo. El equipo 'matecaña' que siendo el local tuvo total contundencia y se impuso en el marcador: 5-1.



Al minuto 14, Brayan León Muñiz adelantaría al equipo local, que no dejó reaccionar a Santa Fe, y al minuto 31, Léider Berrío anotaría el segundo gol. Siete minutos más tarde, ya era goleada, con la tercera anotación del Pereira, a cargo de Jimer Esteban Fory. Al minuto 40 y 84, Leonardo Fabio Castro, completaría la goleada.



En el segundo tiempo, la reacción de los visitantes se dio al minuto 51 con Ñeyder Moreno.



El próximo miércoles se definirá todo, con la última fecha con el clásico Millonarios vs. Santa Fe, con los dos equipos con opciones de clasificar. Los Embajadores con diez puntos y el equipo Cardenal con ocho puntos.



Deportivo Pereira, con nueve puntos, tendrá que vencer de visitante a Atlético Junior y esperar que Millonarios no gane en Bogotá.