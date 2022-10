Santa Fe líder y Nacional eliminado: lo que dejó la última fecha del todos contra todos de la Liga

Una jornada llena de emociones se vivió este domingo en la definición de los ocho clasificados para los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.



En esta fecha 20 se jugaron ocho de los 10 partidos en la tarde dominical, pues todavía faltaban seis puestos para confirmar su clasificación.



Desde el tercero hasta el puesto 13 tenían chances para ingresar al grupo semifinal, por lo que se esperaba una jornada intensa. Cabe recordar que el descenso ya se había definido hace dos fechas con la pérdida de la categoría de Cortuluá y Patriotas.



Los resultados en esta jornada del domingo fueron:



- Santa Fe 2-1 Once Caldas

- Atlético Nacional 1-1 La Equidad

- Alianza Petrolera 2-4 Millonarios

- Jaguares de Córdoba 0-2 Junior

- Unión Magdalena 0-0 América de Cali

- Deportivo Pasto 0-0 Independiente Medellín

- Atlético Bucaramanga 1-3 Deportivo Pereira

- Cortuluá 0-0 Águilas Doradas



Con esto, el grupo final de ocho clasificados quedó con Santa Fe líder con 34 puntos, segundo Águilas con 33 puntos, tercero DIM con 33 unidades, cuarto Millonarios con 32, quinto Deportivo Pereira con 32 unidades, sexto Pasto con 32, América terminó séptimo con 31 puntos y Junior cerró el grupo siendo octavo con los mismos puntos del escarlata.



Entre lo destacado de esta jornada fue el primer lugar del conjunto 'cardenal', que terminaron en lo más alto de la tabla luego de haber tenido varias dificultadas durante el semestre.



Millonarios al final espantó los fantasmas de la eliminación y derrotó a Alianza Petrolera 4-2, rompiendo una mala racha de 8 partidos sin ganar, donde en 6 de ellos perdió.



Nacional representó el fracaso del segundo semestre. El vigente campeón del FPC no podrá defender su título luego de empatar frente a Equidad en Medellín. Además, se configuró el prime fracaso deportivo del entrenador brasileño Paulo Autori, quien asumió el equipo en las dos últimas jornadas.



Junior y Pereira lograron ingresar al grupo de clasificados luego de vencer como visitantes a Jaguares y Bucaramanga, respectivamente.



A propósito del equipo 'búcaro', es muy probable que no logre clasificar a la Copa Suramericana por reclasificación, pues detrás de él están Santa Fe y Águilas, clubes que sí lograron clasificar.



Bucaramanga y Once Caldas fueron los dos únicos equipos que salieron de los ocho primeros, para darle lugar a Pereira y al Junior de Barranquilla.



Por otra parte, América logró lo que parecía difícil a comienzo de campeonato. Sin la posibilidad de reforzar su nómina y con el lastre del primer semestre, los escarlatas superaron esos problemas y lograron clasificar con 31 puntos.



Al final, dos equipos de Bogotá (Santa Fe y Millonarios), dos de Antioquia (Águilas y Medellín), uno el eje cafetero (Pereira), dos del suroccidente colombiano (Pasto y América) y uno de la costa atlántica (Junior), conformaron el grupo de ocho clasificados que buscarán en noviembre quedarse con la estrella de fin de año.