¿Quién es el hincha que saltó y golpeó al jugador del Millonarios Daniel Cataño?

Como Alejandro Montenegro se identificó al hincha, que aprovechó un descuido en la seguridad del estadio, saltó a la grada y golpeó por la espalda al jugador de Millonarios, Daniel Cataño.

La historia de Cataño desde el 2022 con Ibagué no ha sido la mejor, los hinchas no le perdonan que fue el causante de la pérdida del final ante Atlético Nacional en la BetPlay Liga I 2022, además del comportamiento y los gestos del jugador que encendieron aún más a los hinchas del Deportes Tolima, ayer antes del partido.



Para muchos aficionados las acciones de Alejandro no fueron las mejores, no representa la camiseta y tampoco validan la agresión cometida, para otros, fue una forma de venganza en contra de un jugador que según, califican como un traidor a los colores del 'Vinotinto y Oro'.

¿Quién es Alejandro?



El hincha que golpeó al volante paisa, tiene 21 años, aficionado del equipo ‘Pijao’, desde muy niño. Ha acompañado al 'Vinotinto' a través del país y realiza colectas para viajar y apoyar a su equipo.



Desde sus redes sociales vende camisetas estampadas para ir a los encuentros internacionales del equipo, al que considera, “parte de su vida”.



Algunas personas que lo conocen salen en su defensa y alegan que todo se debió a un momento de ira del hincha.

También muestran el acompañamiento del joven a lo largo de su vida al Deportes Tolima, un hincha fiel a la camiseta.



Entre tanto, el futuro del Alejandro es incierto, aunque solo se le ha interpuesto una denuncia por lesiones personales por parte del jugador Daniel Cataño, es probable que no pueda para ingresar de nuevo al ‘Coloso de la 37’.



Además de las otras sanciones económicas que se puedan presentar en contra del equipo y el estadio, también su responsabilidad, pues fue la causa de la suspensión del partido.