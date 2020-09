Alejandro Cabra Hernandez

El estigma por ser rumbero ha acompañado a Dayro Moreno durante toda su carrera como futbolista. El hoy veterano de 35 años, habló sobre ese hecho en un Instagram Live que realizó con el periodista Juan Felipe Cadavid y aclaró que él no es un santo, pero que ha madurado mucho.



Moreno, oriundo de Chicoral, Tolima, y flamante fichaje de Once Caldas, explicó que "aún me los tomo, pero en mi casa y con mi familia, en días libres".



"Yo tuve un pasado, no voy a decir que soy un santo. Aquí en la casa a veces compartimos con mi esposa, mis hijas, mis cuñados y nos tomamos unos traguitos como cualquier persona normal en el mundo". expresó Moreno.



Dayro, que viene de jugar en Talleres de Boca y debutaría este viernes en el equipo de Manizales, dijo no estar de acuerdo a que a un deportista se le critique "por tomarse una cerveza" y sentenció que antes si se mortificaba la cabeza por lo que dijeran los periodistas, pero ya no, "yo soy un hombre más maduro, que tiene otras responsabilidades como cuidar de sus hijas".



Lea también: #QueVuelvaGuimaraes, la tendencia con la que hinchas del América piden el regreso del DT brasilero

El otrora goleador de Nacional, Millonarios y Tijuana de México, contó que "ahorita cuando salen notas en el periódico, en la radio, mis papás y todo el mundo me llaman, pero uo solo me pongo a reír. La gente no sabe qué más decir de Dayro, dicen lo mismo de hace diez años".



"El mundo ha evolucionado, ya las cosas son distintas, por lo menos que digan que ya no tomo aguardiente, sino whiskycito", comentó Moreno en medio de risas. "Aguardiente era cuando ganaba poquito, ahora que uno gana más ya puede tomar whiskycito", concluyó Moreno.



Vea la divertida charla completa: