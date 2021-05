Por culpa del paro nacional, la pelota en el fútbol colombiano sigue quieta

Juan Carlos Pamo

La difícil situación de orden público que atraviesa el país por cuenta de las manifestaciones contra el Gobierno Nacional tiene paralizado el fútbol colombiano y cada día aumenta la incertidumbre en torno a la reactivación de los torneos de la A y la B.



Cuando parecía haber las condiciones para realizar este sábado en Envigado el partido pendiente por la vuelta de cuartos de final entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, los jugadores de ambos equipos emitieron un comunicado conjunto en el que se negaron a realizar el encuentro por falta de garantías.



“Hemos sido notificados de la realización del partido pendiente entre ambos clubes para este sábado 15 de mayo, en el estadio de Envigado a las 3:30 de la tarde. Sin embargo, consecuentes con nuestra comunicación del día jueves y de acuerdo con las condiciones de orden público que se viven en el país, consideramos que no es pertinente realizar este partido, y reiteramos nuestro deseo de que se suspendan todos los partidos en Colombia hasta que no sea superada la situación por la cual estamos atravesando”, dijeron los jugadores.



“Entendemos la necesidad de dar cumplimiento a los calendarios establecidos, pero en las condiciones actuales es imposible y nos pone en riesgo no solo a nosotros los futbolistas, sino a todas aquellas personas que dependen de nuestra actividad”, agregan en el comunicado.



“Así las cosas, hemos tomado la decisión de solicitar formalmente a la Dimayor, a través de este comunicado, el aplazamiento de este partido y de no presentarnos a jugar en el evento que no se tenga en cuenta nuestra posición”, concluyeron.



Simultáneamente con el comunicado, el presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Carlos González Puche, contó en el programa radial El Super Combo de RCN que los jugadores del Deportivo Cali y Tolima “están siendo amenazados con ser descalificados si no se presentan, y llegaría La Equidad directamente a la final de la Liga”.



En las semifinales del campeonato de Primera División ya están instalados Atletico Junior y Millonarios, que debían jugar la ida este fin de semana, pero la Dimayor ha anunciado que la Liga se encuentra suspendida hasta nueva orden.



Igual situación se presenta en el torneo de ascenso, donde está pendiente el juego por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales entre Atlético FC y Deportes Quindío.



El partido de vuelta de los cuartos de final entre Deportivo Cali y Tolima, serie que marcha 3-0 a favor de los ‘pijaos’, debió jugarse el 1 de mayo, pero desde entonces ha sido reprogramado y aplazado en varias ocasiones.



El detonante que llevó a los jugadores de la Liga colombiana a fijar una posición en torno a los juegos —el jueves los capitanes de todos los clubes emitieron un comunicado solicitando no programar partidos, antes del mensaje de ayer de los futbolistas de Cali y Tolima— fue la situación de orden público que hubo en los alrededores del estadio Romelio Martínez de Barranquilla el miércoles y jueves.



Allí, la Policía y manifestantes se enfrentaron mientras se jugaban los duelos Atlético Junior Vs. River Plate y América Vs. Atlético Mineiro, por Copa Libertadores, y los gases lacrimógenos ingresaron a la cancha, causando afecciones en los jugadores y deteniendo los partidos varias veces, situación que generó fuertes críticas.

Fuertes críticas

La autorización de la Conmebol de los partidos por la Copa Libertadores en Barranquilla y Pereira (allí jugaron Atlético Nacional y Nacional de Uruguay), en medio de los desmanes de los manifestantes, generaron fuertes críticas al organismo rector del fútbol suramericano.



“Diferentes días y ciudades del país, mismo molde: graves incidentes fuera del estadio antes y durante los partidos. Si la intención de la Conmebol y del Gobierno de Colombia era mandar un mensaje compartido de que se puede jugar la Copa América allí, les salió exactamente al revés”, escribió el periodista argentino Juan Pablo Varsky en su cuenta de Twitter.



“Da tristeza ver lo que está sucediendo en nuestro país, en estas condiciones es imposible jugar al fútbol. Siento desilusión por todo lo que está pasando”, se quejó Jersson González, técnico encargado del América.