"Óscar Córdoba era el jugador que más quería Freddy Rincón, lo amaba": Maritza Saa, amiga del 'Coloso'

“De las muchas anécdotas que tengo con Freddy, recuerdo que una vez le pregunté: ‘Freddy, de los jugadores de su generación, ¿cuál es el que más quiere?’, y me dijo: ‘Óscar Córdoba’, no me respondió por qué, pero me lo dijo dos veces: ‘lo amo’, no se me olvida”.



Maritza Saa, la ‘manita’ de Rincón, como él le decía a una de las integrantes de la familia que siempre lo recibió en ‘La casa de la felicidad’ de Ciudad Córdoba, está llena de recuerdos con el que consideraba su hermano y a quien conoció gracias a que Doris, la sobrina de Freddy, fue su compañera de colegio y por ahí se fue danto la amistad.



El pasado miércoles, cuando se confirmó la muerte del ‘Coloso’ de Buenaventura, Óscar Córdoba, al enterarse del hecho, quebró su voz en medio del programa ‘F90’ de Espn y comentó su última conversación con Rincón, con quien, dijo, les quedó un tema pendiente para hablar.



En la casa de los Saa, el segundo hogar de Rincón, están llenos de recuerdos futboleros, musicales y del Pacífico con el ‘manito’, como cálidamente le llamaban. “Cuando mis hijos llegaron ese domingo, él (Freddy) ya estaba abajo (en donde Hárold Saa). Siempre se daban la mano fuerte e intentaban ver quién apretaba más. Ese día le dijo a mi hijo: ‘mi muchacho, ya está apretando fuerte’. Mi hijo me dijo luego: ‘mi tío me pegó una mirada, ese día’, y a mí también, porque yo no tomaba, y ese domingo Freddy me dijo ‘béselo, béselo’ (al trago), entonces me tomé dos sorbitos. A mi hijo, como es gordito, le decía ‘bagre en salsa’ y le apretaba duro los gorditos”.



Maritza, dueña de una sazón que le encantaba a Freddy, cuenta que siempre le preparaba los mariscos que tanto le gustaban. Y que cuando

él llegaba de visita gritaba desde afuera ‘Manitaaaaa’ y ella le respondía.



“Esta casa (las 4 plantas de los Saa) era también de él. Me decía: ‘manita, guárdeme aguapanela con leche, pero que la leche quede bien abajo’, a él le gustaba la leche Klim y me pedía que se la comprara entera. Yo le echaba casi la mitad del tarro y él traía los panes. También me llamaba a encargarme los pescados: ‘Manita, consígamelos, que cuando llegue, allá le doy”, relata.



Una de las razones, según cuenta Maritza, por la que a Rincón le gustaba ir tanto donde los Saa es porque allá nunca le pedían dinero: “Me decía:

‘yo la única casa que piso además de la mía es esta, porque aquí nadie me pide dinero, ni los niños’. Siempre nos lo repetía. Cuando a veces le pedían plata, personas que venían de fuera, le decíamos que se hiciera el dormido. Siempre lo respetamos”.



Hárold Saa, a su turno, le adjudica a Freddy sus kilos de más. Cuenta que se preparaban unas comilonas y se llamaban mutuamente ‘tragaldabas’, además de que Freddy lo molestaba diciéndole “vos tenés tres barrigas”, señalando los gorditos de los lados y del centro. “Había que ponerle a La Ponceña (le gustaba mucho ‘Date cuenta’), ‘Cuando toca, toca’ (de El Hijo de Teresa y La llegada, timba cubana) y a Tito Rojas, que era su favorito. Yo lo regañaba porque pedía mucha música de Cuba y de Puerto Rico, entonces también escuchábamos la nuestra. Él sabía mucho de música. Y cuando hablábamos de fútbol, le discutía que él sabía de táctica, pero yo de historia”.



Maritza y Hárold cuentan que con su participación en el programa de Win Sports, Freddy estaba muy contento y que en ocasiones le escribían durante la transmisión. “Ese domingo le dije, ‘Freddy, no se trasnoche mucho que mañana tiene programa’, a lo que me contestó que estuviera tranquila, que él descansaba en el día porque el programa era en la noche”, señala Maritza.



Hárold evoca que de cuando en vez le corregía porque Rincón repetía mucho la palabra ‘infelizmente’ y él le pedía que la cambiara por infortunadamente. Recuerda, también, que cuando asesinaron a Junior Jein, justo diez meses antes que el exfutbolista, le pidió que enviara un saludo a los amigos de ‘El caballo’, como se le conocía al cantante bonaverense.



En tanto, el director de la orquesta La Fuga, Édinson Vivanco, expresa que las muertes de Freddy Rincón y Junior Jein lo marcaron porque habló con ambos pocas horas antes de sus tragedias. “Es cosa de Dios, pero el día que murió Junior Jein lo llamé y le dije que me encantaba su nuevo tema. Me dijo que me lo agradecía y al día siguiente murió. Y luego pasó algo similar con Freddy. No teníamos pensado encontrarnos con él ese domingo. Nos despedimos y al otro día pasó lo que pasó... Yo creo mucho en Dios y pienso que los tiempos de Dios son perfectos. Para mí, esa era la hora de Freddy. No hay que echarle la culpa ni al uno ni al otro. Lo queremos mucho, pero si nos ponemos a ver exactamente el bus le da al carro donde va Freddy. Si no hubiera sido para él fallecer, estaría con nosotros”.



A la política

El exconcejal de Cali Édinson Bioscar Ruiz cuenta que tenían proyectado que Rincón ingresara a la política.



Dice que la idea inicial era que hiciera parte de la lista de La U para la Cámara, pero que como se lanzó Catherine Ibargüen, prefirieron esperar.



Ahora, la propuesta era que Rincón fuera candidato a la Asamblea del Valle.