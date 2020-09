Once Caldas derrotó a Nacional y es líder parcial de la Liga 

Alejandro Cabra Hernandez

El Once Caldas le ganó 2-0 a Atlético Nacional este viernes en el partido por la fecha 10 de la Liga Betplay, que se jugó en el estadio Palogrande de Manizales.



El Blanco supo aprovechar las situaciones para sacar adelante la victoria, aunque en el primer tiempo no tuvo tanto control del balón, después de los dos goles se mostró con más confianza y supo administrar el resultado.



Después de cinco fechas de empates como local, el Once Caldas triunfa en el Palogrande. Con esta victoria, por esta noche, el cuadro Albo es líder parcial de la Liga con 18 puntos.



El marcador lo abrió el capitán Andrés Felipe 'Pecoso' Correa con un cabezazo en el minuto 34, después de un centro de tiro libre de Sebastián Hernández; y Marcelino Carreazo marcó el segundo en el minuto 60, con una definición de derecha.



Ese segundo gol del albo fue el preámbulo para el regreso del tolimense Dayro Moreno al campo de juego del estadio Palogrande con el Once Caldas. El delantero se mostró ansioso en sus primeros minutos, con remates sin definición y sin poco acople con el equipo. Fue evidente que no está en su mejor condición.



El lunar fue la expulsión de Ménder García en el minuto 84, quien ingresó en remplazo del paraguayo Roberto Ovelar, en el minuto 75. García cometió una fuerte falta contra Diego Braghieri.

Primer tiempo

En el primer tiempo, casi hasta el minuto 30, los dos equipos estuvieron sin claridad en los ataques, las llegadas de los dos colombianos campeones de la Copa Libertadores fueron sin contundencia ni definición.



El rival se mostró con pases largos a ras de piso por los laterales con Andrés Andrade, Estéfano Arango, Vladimir Hernández y Fabián González, pero al rematar el balón salía desviado. También tuvo oportunidades de tiro de esquina, pero la defensa del Once supo controlar.



Del local Roberto Ovelar y Pablo Rojas tuvieron algunas individualidades que probaron a la defensa de Nacional, sin embargo, les faltó definición. El paraguayo Ovelar casi en solitario esperando una oportunidad para hacer alguna salida rápida.



En el minuto 34 llegó el gol con la dupla Hernández-Correa. El centrocampista cobró un tiro libre que aprovechó el defensa para marcar de cabeza y vencer el arco de José Fernando Cuadrado.



En el minuto 42, el Once bajó su defensa, y el Verde casi obtiene el empate con un cabezazo de Fabián González Lasso al recibir de Vladimir Hernández, la pelota pasó cerca del palo izquierdo del arquero Gerardo Ortiz.



Segundo tiempo

El visitante regresó a la cancha con ataques directos de Jarlan Barrera, ---que sustituyó a Sebastián Gómez- que dejó solo a Fabián González y él logró sacarse al arquero Gerardo Ortiz, pero la defensa lo detuvo. González después repitió protagonismo con una palomita que se fue por encima del arco tras recibir centro de Vladimir Hernández.



En el minuto 60 se anunciaba el ingreso de Dayro Moreno, mientras el tolimense se preparaba para debutar por cuarta vez con el Once, Marcelino Carreazo aprovechó un error en la defensa del Nacional, controló la pelota, y definió de derecha, venció el arco de Cuadrado y le dio el segundo gol al Blanco.



En el minuto 62 Dayro Moreno entró en reemplazo de Sebastián Hernández. El regreso esperado por la afición se hizo realidad. El jugador entró ansioso, probó el balón con algunos remates, pero sin definición.



El verde arremetió con llegadas de Vladimir Hernández y Andrés Andrade en los minutos 74 y 77, que el arquero paraguayo Gerardo Ortiz logró atajar y lucirse.