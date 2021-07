Masiva manifestaciones a favor de Nacional y la inscripción de los refuerzos

La agremiación de futbolistas colombianos, Acolfutpro, se pronunció este viernes sobre la imposibilidad de que los nuevos jugadores de Atlético Nacional puedan ser inscritos, por la sanción que carga el club antioqueño.



Sobre el tema indicó que "Acolfutpro respalda a los futbolistas de Nacional a quienes se les vulnera su derecho al trabajo con sanciones impuestas por comisiones de la FCF y la Dimayor, que actúan sin tener facultades para administrar justicia y violan el Art.116 de la C.P".

ACOLFUTPRO respalda a los futbolistas de @nacionaloficial a quienes se les vulnera su derecho al trabajo con sanciones impuestas por comisiones de @FCF_oficial y @Dimayor, que actúan sin tener facultades para administrar justicia y violan el Art.116 de la C.P.@MintrabajoCol pic.twitter.com/yvdsvD9Z3c — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) July 23, 2021

Igualmente, los otros integrantes de la plantilla del equipo antioqueño, como Jefferson Duque, Brayan Rovira, Sebastián Gómez y Andrés 'Rifle' Andrade también se pronunciaron en sus cuentas de Instagram exigiendo que sus compañeros puedan jugar con el club.



El litigio con Cortuluá por el pago de 5 millones de dólares y la no autorización a Nacional para registrar nuevos jugadores hasta que no obtengan el paz y salvo, pareciera no tener un final pronto.



Esta semana que terminó el club verdolaga emitió otro comunicado donde afirmó que no iba a pagar esa cantidad de dinero y exhortó al equipo 'corazón' para comenzar un nuevo juicio, con un tribunal de arbitramento diferente. Invitación que no fue aceptada por los tulueños.



Los jugadores Felipe Aguilar, Dorlan Pabón, Ruyeri Blanco y Yeison Guzmán son los directamente afectados, pues no han podido ser inscritos y mucho menos jugar con el equipo.