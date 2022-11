Los clubes tuvieron mayores ingresos: Informe de Supersociedades en este 2022

La Superintendencia de Sociedades presentó esta semana el informe sobre el comportamiento financiero de los 33 clubes que integran el fútbol profesional colombiano, en el año 2021 (corte del 31 de diciembre).



Excluidos de este informe quedaron el Cúcuta Deportivo y Deportivo Pereira por encontrarse en proceso de liquidación judicial, y el Atlético de Cali porque no presentó información financiera del año pasado.



“El informe de Comportamiento Financiero de los 33 Clubes de Fútbol Colombiano refleja una positiva reactivación económica que, en sus cifras, representa un incremento de sus ingresos de actividades ordinarias del 41.3% y una reducción de su pérdida del 35.2%”, señaló el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.



Ranking de ingresos 2021

La Superintendencia de Sociedades entregó el listado de los 10 clubes con mejores ingresos de actividades ordinarias de la temporada 2021.

Estos ingresos a los que hace referencia son por concepto de derechos de televisión, que representa un 32,6%, publicidad y patrocinio con un 32,2%, taquillas y abonos con un 11,9%, participación internacional con un 10,9%, giros por parte de Conmebol, Dimayor y FCF con un 7,0% y la venta de artículos deportivos con un 5,4%.



Bajo estos parámetros, Atlético Nacional fue el equipo con mayor ingreso por actividades ordinarias con 58,9 mil millones de pesos; en segundo lugar, se encuentra Deportivo Popular Junior con 42,6 mil millones de pesos y en tercer lugar esta Millonarios con 32,5 mil millones.



América de Cali fue el quinto club con mayores ingresos en 2021 con un total de 25,8 mil millones de pesos y el Deportivo Cali ocupó la sexta casilla con 22,1 mil millones.



Teniendo en cuenta el comportamiento financiero de los 33 Clubes de Fútbol se tiene que la variación porcentual de ingresos del año 2021 respecto al año 2020, el mayor cambio porcentual en cuanto a disminución de ingresos lo obtuvo en su orden, Cortuluá, Independiente Medellín y América de Cali.



Deportivo Cali, el equipo con los mayores pasivos del FPC

El conjunto ‘azucarero’ viene atravesando una de sus peores crisis en los últimos 60 años.



No solo el tema deportivo fue negativo para el club, sino que financieramente la situación no pinta bien.



Según el informe de la Superintendencia de Sociedades, el conjunto ‘azucarero’ sigue siendo el club con los activos más altos con 151,8 mil millones de pesos, casi un 200% superior a Millonarios que es segundo con activos de 54,2 mil millones.



Sin embargo, los pasivos del verdiblanco para 2021 ascendieron a 93,6 mil millones de pesos, un aumento del 52,1% a comparación de 2020, que en su momento era de 61,5 mil millones.



Otro de los puntos que preocupa acerca de la situación financiera del club, fue la reducción en el patrimonio en 2021.



Según dicho informe, en el año 2020 el Deportivo Cali contaba con un patrimonio de 89,8 mil millones de pesos, pero para el corte del año pasado este se redujo hasta 58,2 mil millones. En porcentaje esto se refleja en un -35,1%.



Igualmente, el año pasado el conjunto ‘azucarero’ fue el club con mayores pérdidas del fútbol colombiano con 31,6 mil millones de pesos.

Por su parte Cortuluá aumentó su patrimonio en un 66,5%, pasando de 6,8 mil millones de pesos a 11,3 mil millones de pesos.