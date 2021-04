Listos los equipos y el día de inicio de la Liga Femenina de fútbol en Colombia

Francisco Henao

La Dimayor, a través de su Junta de Competencia de la Liga Femenina, determinó que el torneo tendrá la participación de 12 equipos y que el mismo comenzará el próximo 12 de julio.



América, Independiente Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali, Fortaleza, Llaneros, Atlético Nacional, La Equidad, Cortuluá, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Real Santander, serán los clubes participantes.



La Liga Femenina iniciará el fin de semana del 12 de julio y tendrá su final el 19 de septiembre, para conocer así los representantes de Colombia en la Conmebol Libertadores Femenina 2021.



Los equipos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Grupo A: Fortaleza, Millonarios, Independiente Santa Fe y La Equidad.

Grupo B: Deportivo Cali, Llaneros FC, Cortuluá y América de Cali.

Grupo C: Atlético Nacional, Independiente Medellín, Real Santander y Atlético Bucaramanga.



El sistema de competencia será el siguiente:

Fase I (todos contra todos): 12 clubes

– 3 grupos de 4 clubes cada uno.

– Todos contra todos.

– 6 fechas.

– Partidos de ida – vuelta.

– 36 partidos.

– Avanzan a la siguiente fase 2 primeros de cada grupo y los 2 mejores 3ros de cada grupo.



Fase II (4tos de final)

– 8 primeros clubes clasificados.

– 4 llaves por sorteo.

– Cabeza de llave los 1° de cada grupo y el mejor segundo.

– Los cabezas de llave, jugarán de visitantes en el partido vuelta.

– Partidos de Ida – vuelta

– 2 fechas.

– 8 partidos.



Fase III (Semifinal)

– Partido de ida – vuelta

– 2 fechas.

– 4 partidos.

– Será local en el partido de vuelta, el club con más puntaje tabla de reclasificación.

– S1: Ganador Llave 1 vs Ganador llave 4

– S2: Ganador Llave 2 vs Ganador llave 3



Fase IV (final)

– Partidos de ida- vuelta.

– S1 vs S2

– 2 fechas.

– 2 partidos.

– Será local en la gran final, el club con más puntaje en la tabla de reclasificación.



En total en la Liga Femenina se jugarán 12 fechas y 50 partidos.