¡Limaron asperezas! El 'Tren' y el 'Trencito' dejaron atrás viejos rencores y volvieron a hablar

El distanciamiento entre Adolfo 'El Tren' Valencia y su hijo José Adolfo fue bien conocido en Colombia.



El 'Trencito' aseguró en su momento que no tenía una buena relación con el exjugador de la Selección Colombia y que le hubiera gustado disfrutarlo más como padre, situación que los llevó a que cada quien anduviera por su lado.



El 'Tren' se defendió también cuando tuvo la oportunidad, señalando que así lo habían criado a él.



Esa relación fría y prácticamente inexistente quedó atrás cuando el programa La Red, de Caracol Televisión, reveló el encuentro entre ambos en la casa del 'Trencito' en Jamundí. Hasta allá llegó el exjugador de Santa Fe, América y otros equipos como Bayern Múnich, para saludar a su hijo y limar asperezas.



"Me siento muy orgulloso de él y la idea es que él aproveche al máximo mis hijos y aprovechar ese tiempo que quizás no lo tuvimos antes por dos o tres detalles de falta de comunicación, porque todo es comunicación, no fue nada más", dijo el hijo, quien hoy juega en el Deportivo Pereira.



Por su parte el 'Tren' señaló que "El deseo es seguir compartiendo con mi hijo después de lo que pasó. La vida es de uno reflexionar y se tocó un tema donde se unieron ambas partes, donde nosotros ya nos reunimos, hablamos como personas civilizadas porque así tiene que ser. La vida es de errores y ya, aclaramos los puntos y estamos contentos".



La reunión se cerró con la invitación del 'Trencito' a su padre para que lo viera en un partido de su equipo, el Deportivo Pereira, por la Liga colombiana.