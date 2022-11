La Copa Nosotras de Fútbol Femenino llega a la disputa de las semifinales

Después de tres fechas en las que participaron casi 500 futbolistas, de 48 colegios de Cali, Medellín, empiezan las rondas definitivas, para conocer los equipos ganadores de este certamen que durante 14 años ha incentivado la participación de niñas y adolescentes en el deporte.



Este año, adicional, se tiene una novedad y es que cada equipo representa un país participante de Qatar, por lo que en las canchas se vive un verdadero mundial de fútbol femenino.



“Cada torneo tenemos temáticas, este año decidimos que fuera el mundial, por eso cada equipo tiene el nombre y uniforme de alguno de los países, convirtiendo nuestras cachas en todo un certamen global, con la emoción que da el fútbol femenino”, señaló Lina Trujillo, Coordinadora de Copa de Fútbol Nosotras.

Programación en Cali sábado 19 de noviembre



Cancha 5.11

1:00 p.m. Arboleda vs Colombio Británico

2:00 p.m. Rodrigo Tafur vs Comfandi.



Cancha Tiro de Esquina

2:00 Jefferson vs Cañaverales

3:00 Arboleda vs Leonístico