Exjugadora de Selección Colombia y América de Cali fue víctima de robo en el sur de Cali

La compleja situación de inseguridad que vive Santiago de Cali no escapa a los deportistas de la región y en este caso la víctima por hurto fue la futbolista Laura Cosme.

Cosme sufrió este domingo en la noche el robo de su motocicleta, en el sector del barrio Los Cámbulos, en el sur de la capital del Valle.

"Fui abordada por dos sujetos armados en un vehículo Chevrolet Spark, modelo antiguo, no pude observar las placas del carro. Me apuntaron y me despojaron de mi motocicleta, una situación muy triste porque es mi herramienta de trabajo", comentó Laura, quien hizo parte de selecciones Colombia en todas las categorías.

La futbolista de 29 años es monitora deportiva de Indervalle, además realiza trabajos personalizados con atletas de todas las edades y comercializa la venta de ropa por catálogo.

La motocicleta hutada es una Yamaha Crypton Fi, modelo 2018, con placas OGP02E, color negro, rojo y blanco. "Lastimosamente no tenía asegurada la moto, por eso es pérdida total si no se recupera", apuntó.

"La motocicleta es la que me permite movilizarme para atender mis compromisos laborales, por eso hago un llamado a las autoridades para que me ayuden en este caso", agregó Cosme.

"Gracias a Dios no me pasó nada. Hemos visto casos en los que estos sujetos te pueden disparar para robarte y te matan", indicó Laura.

La jugadora profesional ya instauró la denuncia correspondiente ante la Fiscalía y espera que las autoridades puedan dar con el paradero de su motocicleta.

Laura Cosme integró el equipo de las llamadas 'Superpoderosas' en la Selección Colombia que participó en la Copa América 2014 y el Mundial de Canadá con 2015.



En la Liga Femenina ha participado con equipos como Orsomarso y América de Cali.

"Hay compañeras como Catalina Usme, Carolina Pineda y Carolina Arias, quienes van a liderar una campaña mediante una rifa con camisetas de jugadores históricos del América y Deportivo Cali para recoger fondos, y ver si es posible poder adquirir una nueva motocicleta", puntualizó Laura.