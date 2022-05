El equipo que todos quieren: Fortaleza CEIF y la historia detrás de la creatividad en el FPC

Cali está cascado pero le queda vida.

Deportivo Cali enfrenta este jueves a Fortaleza por el partido de vuelta de la Copa Colombia. El equipo de Bogotá va ganando la serie 3-1 y sueña con pasar a la siguiente fase del torneo eliminando a los 'Azucareros'.



Sin embargo, dejando a un lado netamente lo competitivo de este encuentro, este jueves los verdiblancos se miden con el rival que todo Colombia ha llegado a querer: Fortaleza CEIF.

​

Reconocido mundialmente por la campaña que hicieron con las camisetas de emojis, por 'mamarle gallo' a todos los equipos del país y arriesgarse en el mercado digital, el equipo bogotano sigue batallando para estar en la primera categoría y llegarle a los corazones a cada uno de los futboleros.



En redes sociales se han visto la gran producción de ideas que han surgido con el famoso 'Tío Forta' o el 'CM' favorito de todos. Lo que muchos no saben, es que detrás de eso hay un equipo de profesionales renovando las ideas del fútbol colombiano y, según lo dice el mismo Santiago Montejo, tienen la misión de que algún día se pueda vivir un fútbol totalmente en paz en Colombia.



A continuación, una charla con el famoso 'CM' de Fortaleza, Santiago Montejo, en el que narra un poco lo que ha sido este proyecto, su mayor sueño.



Háblame un poco de vos Santiago, para que las personas conozcan el detrás de las pantallas del Fortaleza.

​

Bueno, yo nací en Bogotá y tengo 31 años. Viajé a estudiar diseño a México cuando tenía 17 años. Trabajé para L'Oréal, luego para Mattel. Desde ese país comencé mi relación con Fortaleza. Todo lo que he aprendido de marketing digital lo he aprendido trabajando. Cuando estuve en L'Oréal es como mi primera interacción con los minisites con el diseño web, etcétera y cuando llego a Colombia, trabajo en una Media Group y ahí es donde comenzó a involucrarme con la parte de Community Management, con las narras, la descripción de guiones. Mi contacto con el club fue por unos familiares que trabajaban ahí como entrenadores; me hicieron saber de que se necesitaba diseñar el escudo y así fue como acepté.



¿Cómo fue el inicio de esta revolución digital en el equipo?

​Más o menos para el 2016 comienzo a tomar el liderazgo de las redes sociales. Entonces empezamos a ver las interacciones que hacíamos y vimos que podíamos explotar algo por ahí. Lo más importante fue que yo le pregunté al Comité Ejecutivo y lo bueno fue que ellos estaban abiertos a las ideas.

​

Sabiendo que en Colombia los equipos eran un poco tradicionalistas y conservadores, ¿No fue un poco arriesgado?



Yo creo que lo fundamental era que el proyecto necesitaba bulla. Nosotros lo podíamos conseguir haciendo algo diferente. Además, la idea de la fundación (Fortaleza) era convertir a una mejor persona desde la misma formación de los jugadores, por eso, la esencia del proyecto es es con miras a la transformación del fútbol colombiano y pues la comunicación no se podía quedar atrás. En ese aspecto fueron muy congruentes, si nosotros estamos transformando la formación del jugador desde la parte deportiva pues ellos dijeron que nuestra comunicación debe ser igual de transformadora.



¿Recuerda la primera publicación que haya tenido grandes reacciones?



​Antes de eso te digo que nosotros recibimos muchos correos institucionales de varios equipos diciendo que los estábamos "atacando". Esto fue por las primeras interacciones que tratamos de hacer con los demás. Menos mal ya hoy en día todos han cogido la onda.



Pero bueno, yo creo que la principal fue cuando hicimos el diseño de los uniformes. Ahí fuimos mucho más lejos, porque pues no imaginábamos el respeto que se le tiene al uniforme de fútbol, es como en todo lo que significa las reglas de honor del fútbol, el uniforme es un escudo, es el escudero que más se respeta.



Al nosotros meternos con eso y ponerle emoticones, en Colombia hubo muchísimo rechazo y te cuento esa anécdota porque en ese aspecto el club estaba invirtiendo dinero o sea, digamos que las publicaciones pues se quedan en la virtualidad, pero en cuestión de los uniformes si llegase a ver un rechazo masivo y un escándalo mediático por ese aspecto pues serían uniformes que el club tendría que dejar de usar e invertir en otra indumentaria entonces ahí estábamos hablando de un riesgo alto. Te cuento que ahí fue el momento en donde hubo más valentía, pero cuando comenzamos a darle la vuelta al mundo y que en partes como Rusia, China, Australia y Estados Unidos, comenzaron a ver Fortaleza diferente.



¿De dónde sale tanta creatividad?



​Eh, yo siempre digo esto que fue una fortuna que hubiera nacido las redes, porque nunca habíamos sido tan conscientes de que todo el mundo es tan gracioso. Nosotros somos unos navegantes dichosos de las redes sociales y seguimos unas cuentas que nos hacen muy felices. Nuestra inspiración está en cómo percibimos la idiosincrasia en Colombia y lo que queremos es eso cerrar el reflejo del del colombiano del humor del colombiano promedio.



Nosotros tenemos un proyecto interno y se llama satélites de contenido. Nosotros tratamos de capacitar a todo nuestro personal, o sea, realmente cuando te digo todo es todo, o sea, el personal de seguridad personal del servicio generales etcétera para identificar contenido de valor, contenido viralizado.



Hablando de ser virales, hasta la cuenta del PSG interactuó con ustedes una vez..

​

Eso fue un miércoles que el PSG a las 8 de la mañana lanzó el vídeo de Messi y entonces estábamos en el club, llegó el administrador general que es John Díaz y nos mostró el vídeo.



Y ooootra vez sale el CM diciendo: deberíamos hacer nuestro vídeo. No nos van a venir a humillar estos manes y 'cagados de la risa' fuimos sacando las ideas; decíamos tienen que salir estos y aquellos; que salga Lola la perrita que cuida Fortaleza, que salga el celador y alguien comiendo empanada, unos jugadores de la Sub-20 jugando 'mesu' y así nació la idea. Le contamos a Pedro y dijo que si de una, pero pues obviamente la parte de Pedro tiene que finalizar como con la glorificación.



Y así lo lanzamos, tanto fue la interacción que hasta el PSG nos contestó. Al día siguiente el entrenador Nelsón Flores, que es muy riguroso con el fútbol, nos dijo: ¿Santiago de verdad el PSG nos contestó? Y quedó asombrado por el trabajo que hicimos con una sonrisota.









¿Cómo es la interacción con los jugadores? ¿Hay disposición de ellos?

​

Te cuento esto con la anécdota que tuvimos en un partido contra Valledupar por el Torneo colombiano.



Existió la propuesta que manejamos ese semestre y fue el de Forta, la Profecía y quisimos lanzar algo que rompiera las redes para ese partido. Para ese momento estábamos de la mitad para abajo en la tabla, o sea, para el cuerpo técnico nuevo había tensión.



Y es que había un desafío que era el de conectar el rendimiento competitivo con el las comunicaciones.



Llegó el partido y ya teníamos la aprobación de las directivas, se lo habían comunicado el cuerpo técnico y digamos que no no había sido completamente aceptado por ellos. Al momento de estar nosotros en el túnel en Techo hubo demasiada tensión, o sea, como como que no caemos en cuenta de tener al líder (Valledupar) ahí parado en el túnel. Llegó el momento de que los jugadores se pusieran las capas y las gafas; el capitán era Kevin Castro un jugador muy valioso del proyecto, y caigo en cuenta que estaba demasiado nervioso, tenía la adrenalina a tope.



Entonces, pues le digo: "Kevin es momento de ponerse las gafas", y Kevin pone una cara de duda. Hasta nosotros mismos lo dudamos. Dijimos: no, no lo hagamos. Sin embargo, ahí es donde apareció el CM y dijo, vamos, vamos a hacerlo, que pase lo que pase, pero pensemos que nos vemos una chimba. El primero que accedió fue Adrián Parra entonces le comenzamos a tomar fotos y con eso bajamos la tensión.



Quedaba el riesgo de que nos hubieran metido un gol al primer minuto, pero así nos tiramos. Los jugadores salieron a la cancha con las capas y las gafas y de una estalló todo, o sea, de una ya el celular nos comenzó a explotar, ya nos habíamos dado cuenta que en términos de comunicación había sido éxito total, pero ahora el punto era no contradecir la esencia del proyecto que es deportiva, quedará opacada con lo comunicativo.



El equipo entró con todo y en el minuto y medio centra un tiro de esquina de Kevin Castro le queda la pelota y botando a un central de Valledupar, la aprovecha la parra Adrián Parra, remata y la clave al arco. Con el alma nosotros gritamos ese gol.



Eso significó ese empalme del éxito deportivo y el éxito de comunicación le ganamos a Valledupar al líder esa vez y ya lo siguiente fue disfrutar.



¿Que sueñan ustedes con su proyecto y para el fútbol colombiano?

​

​Primero que todo es que el fútbol NO Y NO pueda matar. Queremos un fútbol en paz. Un fútbol donde en las tribunas el hincha cante, se abrace el uno con el otro. Que el hincha visitante pueda reírse con el local. Eso es lo principal que soñamos. En el reino de Fortaleza todos están bienvenidos a que lleguen con sus camisetas de Millonarios, Nacional, América, etc.



Segundo, queremos que el nivel competitivo en Colombia crezca. Que se mejore. Por eso, nuestra fundación Fortaleza CEIF, trabaja con la escuela del deporte y prontamente con la universidad. Estamos en un crisis de competencia y gran parte ha sido por lo administrativo. Debemos mejorar el nivel sí o sí.



Por último, es que todo los clubes están invitados a participar de la dinámica de jugarsela en redes.



Los primeros en arriesgarse en esta dinámicas fueron Sacachispas en Argentina. Ellos comenzaron antes que nosotros y para nosotros fue una inspiración. Quisimos aportar a la evolución en la comunicación de los clubes. Que todos participen realmente era lo que queríamos, no queríamos ser los únicos haciendo esto, queríamos que todos tomemos ese lenguaje. Nacional lo hizo una vez y América también lo hecho con nosotros.





Santiago Montejo, CM del Fortaleza CEIF Foto especial para El País

Para finalizar, ¿Qué más se puede decir de Santiago?



Soy un apasionado por el diseño. Como buen 'rolo' me encanta la Changua. En la música me gusta muchísimo el reggae y la salsa. Desde pequeño soy fan de Ismael Rivera.



Por ahora seguiré dedicándome a 'Forta'. Sueño que seamos el Real Madrid en el marketing de Colombia, por eso, deseo estar con ellos en cada parte del proceso del proyecto y cumplir cada uno de los objetivos que tengo con el club.



Santiago, ¿Una canción?

Dueña de mi inspiración, se de la dedico a 'Forta'.