El clásico vallecaucano de la B entre Atlético FC y Boca Cali terminó en tablas

Atlético Fútbol Club de Cali empató 0-0 frente al Boca Juniors de Cali en juego por la fecha 14 en la Torneo BetPlay II-2022. El conjunto ‘Azul y Oro’ de Cali se la puso difícil a su rival de patio y siguen en su buen momento en la competición.



Ambos equipos salieron con intensidad en busca del arco contrario, a pesar del sol y las condiciones del terreno de juego.



Al minuto 13, el delantero Andrés Carabalí con un remate cruzado desde el sector izquierdo que no puso en peligro alguno al guardameta del Boca Juniors de Cali.



Atlético FC de Cali siguió aprovechando los espacios que brindaba el Boca Juniors de Cali en ataque y al minuto 23, el delantero Yeison Mena tuvo para abrir el marcador, pero la defensa del equipo rival estuvo atenta para medir el tiempo y ganarle el mano a mano desde el costado oriental.



Al minuto 37 apareció David Agudelo, generó otra oportunidad, tras un remate desde el costado oriental por parte del rival que fue controlado sin dificultad por el guardameta, que siempre con su ímpetu es garantía bajo los tres palos para los dirigidos por Giovanni Hernández. Así terminaría la primera mitad con un marcador parcial de 0-0.



En la etapa complementaria, ambos equipos comenzaron con los mismos jugadores del primer tiempo. Atlético FC de Cali salió a abrir el marcador, mientras que a Boca Juniors de Cali le costaba adaptarse al terreno de juego. Sobre el minuto 47 de juego, Carabalí tuvo un remate cruzado que pasó cerca del arco rival.



Sin embargo, al minuto 50, Kevin Núñez se acercó al arco defendido por David Agudelo, tras una jugada colectiva desde el costado occidental que logró finalizar con un remate cruzado, pero sin mayor peligro para el pórtico del equipo del sol



Sobre el minuto 69, apareció Víctor Hurtado tras un pace desde el costado oriental de Johan C Montes, que el juvenil del Atlético FC de Cali no estuvo fino a la hora de definir.



El Boca Juniors de Cali fue controlando la pelota y al minuto 75, pero la línea defensiva del ‘Equipo del Sol’ de Cali contrarresto los ataques por intermedio de los defensores Claudio Paul Rubiano y Danny Reales.



En tiempo de descuento, el guardameta David Agudelo tuvo la atajada del partido, tras una aproximación del rival en la cual el defensor del Atlético FC de Cali Anderson Mojica se dejó ganar la marca de rival, lo que ocasionó un potente remate desde el costado oriental del delantero rival José Luis Sanabria, permitiéndole mostrar lo mejor de su profesionalismo al arquero Agudelo quien fue un cerrojo bajo los tres palos en la tarde.



En la próxima fecha, Atlético FC de Cali, que suma 23 puntos en la tabla, enfrentará en condición de local al Cúcuta Deportivo este sábado a las 3:00 p.m., partido de suma importancia para la clasificación.