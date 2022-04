El barrio El Jorge sigue llorando a su hijo más ilustre (Crónica) 

En el barrio El Jorge de Buenaventura, en la comuna 2 de este importante puerto sobre el Pacífico, aún no pueden creer que su hijo más ilustre, Freddy Rincón, haya partido de este mundo de manera prematura.



Desde las ventanas de sus casas adornadas con bombas blancas y la bandera de Colombia, en señal de duelo, de dolor y de homenaje para el 'Coloso' de Buenaventura, todos se asoman y miran con una evidente tristeza hacia la casa de dos pisos de un color morado tenue, donde están sobrinas y primas del exjugador, lamentando su partida.



Son las 3 y 30 de la tarde del jueves, día programado para la llegada del féretro desde Cali, y mientras tanto los vecinos no encuentran explicación a un accidente que les partió el alma.



“Todavía no lo puedo creer. Cuando me levanté el lunes y vi las noticias sobre el accidente, se me salieron las lágrimas. Y yo no soy de soltar lágrimas tan fácilmente, pero me dolió demasiado porque era un muchacho que vimos crecer aquí en el barrio”, dijo desconsolado Luis Alberto Mosquera Martínez, quien vive diagonal a la casa de los Rincón Valencia.





La casa materna de Freddy Rincón en Buenaventura Foto - Raúl Palacios/ El País

Nelsy, otra vecina, sentada en una cafetería cerca de la casa de los Rincón, a la espera de la caravana fúnebre, asegura que todos lloran porque el exfutbolista dejó un verdadero mensaje para los niños de hoy.



“Aquí en el barrio lo lloramos porque era nuestro máximo ídolo, y también lo llora toda Buenaventura. Quién no celebró sus goles, quién no se puso contento cada que jugaba en la Selección. Nos duele porque fue un muchacho que se hizo a pulso, vendía botellas de niño para llevar un peso a su casa y mire hasta dónde llegó. Esa es una lección para los muchachos de hoy, que con sacrificio y esfuerzo se pueden lograr las cosas”, manifestó Nelsy, quien frenó las lágrimas con un pañuelo que mantenía en sus manos.



Artistas como 'Elentik', que se abren camino a pesar de las dificultades económicas, no dudan en reconocer que Freddy fue su inspiración y que en algún momento lo ayudó.



“A él le hablaron de mí, que era un artista que estaba comenzando, no dudó en apoyarme. Cuando él venía a Buenaventura, siempre me saludaba y me ayudó de diferentes maneras. Por eso estaré agradecido, por eso jamás lo olvidaré”, dice 'Elentik'.



Y esa humildad que el artista reconoce en Rincón, la confirma Carlos Gamboa, un pensionado de Colpuertos, quien conoció al exfutbolista de la Selección Colombia cuando era niño.



“Yo soy mucho mayor que Freddy y por eso lo conocí de niño, lo vi crecer en el barrio y también cuando se lo llevaron para Santa Fe. Después se volvió una figura, pero nunca cambió con nosotros. Cada que venía a Buenaventura, saludaba y compartía con la gente, era un ejemplo de humildad”.



Y con ese dolor que perdurará por muchos años, los vecinos del barrio El Jorge esperaron pacientemente el paso del féretro por la calle de los Rincón y con aplausos e incontenibles lágrimas le dijeron adiós al 'Coloso' que los inspiró y que les dio brillo y fama al sector y a toda Buenaventura.