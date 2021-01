¡Dolor de cabeza! Alcaldes cierran estadios por aumento de casos de Covid-19

Daniel Molina Durango

La segunda ola de la pandemia de coronavirus que azota por estos días a Colombia tiene en problemas a varios equipos del rentado nacional ante la imposibilidad de no contar con escenarios para sus compromisos.



Este fin de semana se inicia la Liga con ocho compromisos y con la novedad de la participación de 19 equipos, ya que el Cúcuta Deportivo no hará parte del campeonato de 2021 por haber sido desafiliado de la Dimayor por sus problema administrativos.



Serán 19 jornadas y con un equipo que descansará por fecha.

El dolor de cabeza para los directivos es la realización de varios juegos que serán aplazados por que las autoridades locales no prestarán los estadios por temor a las aglomeraciones de las hinchadas, que sumado a los altos números de contagios que se presentan en el país, genera temor por una crisis sanitaria más grande.



La mayoría de ciudades capitales han declarado alerta roja hospitalaria, llevando a los alcaldes a tomar medidas drásticas como toque de queda prolongados y ley seca para evitar la propagación del Covid-19.



La Alcaldía de Tunja le dijo no a Patriotas para desarrollar el juego ante América de esta primera jornada por lo que Dimayor determinó aplazarlo para una fecha aún por definir.



Caso similar pasa en Armenia donde el estadio Centenario iba a ser sede del cotejo entre Tolima y Nacional de la Copa Colombia y se ha conocido que el Imder de la ‘Ciudad Milagro’ le ha dicho no también al América para jugar como local en al segunda fecha ante Águilas, ya que los escarlatas no podrán usar el Pascual por el arreglo en la gramilla del estadio caleño.



De igual forma, Neiva, que había sido anunciada como sede del compromiso de este lunes por la Liga entre Tolima y Caldas, ha hecho oficial a través de la alcaldía que no se podrá usar el estadio Plazas Alcid. Tolima maneja la opción de jugar en su estadio en horas de la tarde.



La última ciudad que se ha sumado a las negativas de acoger por ahora el fútbol es Bogotá.



La Alcaldía Distrital determinó no prestar los estadios E Campin ni el de Techo y por ellos Millos jugará en Manizales como local ante Envigado.