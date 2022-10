"Dejaré pasar cualquier cosa menos el irrespeto, eso jamás": Wilmar Roldán sobre la expulsión de Facundo Boné

El árbitro antioqueño Wilmar Rodán vuelve a estar en el centro de la polémica luego de dirigir este sábado el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto por la jornada 19 de la Liga colombiana y que concluyó con una contundente victoria 4-0 de los escarlatas.

El pito paisa expulsó por doble amarilla al jugador Facundo Boné del elenco nariñense, en el minuto 53, en una acción que en un principio no se vio como anormal y que originó el rechazo de los futbolistas del elenco pastuso, quienes se quejaron de la actuación del árbitro internacional.

"Así es muy difícil competir, desde que debuté en 2014 nunca fui expulsado de un partido, hoy me toca por primera vez de una manera injusta. Le pido disculpas a mis compañeros y a la gente. Espero que esto no se repita y podamos competir de una manera justa y legal", escribió Bonet en sus redes sociales.

Sin embargo, Wilmar Roldán en charla con El País entregó su versión de lo sucedido en la cancha del Pascual Guerrero y justificó su decisión de expulsar al jugador uruguayo.

"El jugador fue expulsado por recibir una segunda amonestación en el mismo partido. La primera por desaprobar con acciones (gestos) las decisiones arbitrales, y la segunda por desaprobar con palabras (en el informe esta escrito lo que dijo). Dejaré pasar cualquier cosa menos el irrespeto, eso jamás", explicó Roldán.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico del Pasto, Flabio Torres, se refirió a la expulsión que ha sido muy comentada.

"En la expulsión él (Facundo Boné) dice que le dijo ‘andá a cagar’, algo así… creo que esa es una expresión no para tomar una decisión así. Yo he escuchado palabras más fuertes de los jugadores hacia los jueces en los partidos", apunto Torres.

Wilmar se refirió sobre los reclamos de la plantilla de los jugadores del Pasto y enfatizó que "yo como árbitro debo cumplir a cabalidad las reglas de juego, todos los jugadores e integrantes del cuerpo técnico están bajo la jurisdicción del árbitro en lo que concierne a las sanciones técnicas y disciplinarias antes, durante y después del partido sean llamados o no a participar del mismo; así que en temas extras terminado el juego que puedan salir en redes sociales u otros medios no tengo nada que opinar al respeto".

Al consultarle sobre el diálogo que sostuvo con Flabio tras la expulsión de Boné, Roldán indicó que le explicó cuáles fueron los motivos para sacarle la segunda amarilla al jugador del Pasto.

"El informe se hará público en el sistema Comet. Lo que hablamos con el entrenador es algo entre ambos; lo que se da en la cancha, se queda en la cancha", agregó.

Por último, Wilmar mencionó que no es la primera vez que expulsa a un jugador por faltarle el respeto. "Hoy en día los jugadores respetan mucho más, al menos con los jugadores de Colombia hace mucho tiempo no tengo inconvenientes con referencia a irrespeto alguno, pasa más con uno que otro extranjero, pero la mayoría también son muy profesionales. Me sorprende mucho cuando hay alguna clase de irrespeto, pero eso no lo dejare pasar Jamás, ni ayer, ni hoy, ni mañana".