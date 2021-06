Definida la programación de la última fecha de los cuadrangulares del Torneo de ascenso

Ricardo Micolta Angulo

La Dimayor dio a conocer este lunes la programación de la última jornada de los cuadrangulares finales del torneo de ascenso

Cortuluá, que sigue firme en sus aspiraciones a llegar a la primera división, recibirá a Leones en la definición del grupo Al el miércoles 16 de junio, a las 4:00 p.m.



El equipo vallecaucano es segundo con los mismos ocho puntos del conjunto antioqueño, por lo que tendrá que ganar sí o sí en el Estadio Doce de Octubre.



Por su parte, el Atlético se medirá a Valledupar el jueves (11:00 a.m.) en el Pascual Guerrero. Los dirigidos por Giovanni Hernández son últimos del grupo B, con solo un punto.

Cuadrangular A



16 de junio



Cortuluá vs Leones FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win +



Fortaleza CEIF vs Atlético Huila

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de techo

Televisión: Win



Cuadrangular B



17 de junio



Atlético FC vs Valledupar FC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Pascual guerrero

Televisión: Win



Deportes Quindío vs Unión Magdalena

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win +