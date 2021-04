Debate en Europa por la Superliga: En Colombia ya hubo un intento de armar toldo aparte con una nueva Liga

Francisco Henao

La 'guerra' futbolística que se vive en Europa por la creación de una Superliga que reemplace a la Liga de Campeones, propuesta liderada por 12 clubes poderosos del Viejo Continente, tuvo en Colombia un hecho parecido en el 2020.



Se dio en el momento de una profunda crisis y división en el fútbol colombiano, por la petición de unos equipos que querían la renuncia del entonces presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, y de otros que estaban de acuerdo con la continuidad del dirigente.



A eso se le sumaba el inconformismo ya marcado de clubes grandes por la repartición del dinero de la televisión, considerando que un club con alto rating no podía recibir lo mismo que uno de los llamados chicos.



Debido a esa situación 18 equipos , entre los que estaban tres grandes como América, Millonarios y Nacional, lideraron una propuesta para crear una nueva liga, con nueva estructura y de la que harían parte varios oncenos de la B.



Esa Liga tendría como participantes a América, Nacional, Medellín, Once Caldas, Alianza Petrolera, Deportivo Pereira, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Millonarios, Valledupar, Deportes Quindío, Boca Juniors, Atlético, Leones, Real Santander y Unión Magdalena.



Y como invitados estarían Junior, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Barranquilla FC y Santa Fe.



En esta propuesta no figuraban equipos como Equidad, Cortuluá, Chicó, Envigado y Águilas Rionegro, entre otros.



Sin embargo, la propuesta murió muy rápido por las críticas que recibió y por lo inconveniente que era hablar de una división cuando el fútbol colombiano atravesaba una difícil situación.