Cortuluá recibe al Santa Fe este sábado por la tercera fecha de la Liga 2022-I

Cortuluá tendrá este sábado (2:00 p.m.) su tercera salida en la Liga colombiana cuando reciba en el estadio Doce de Octubre al Independiente Santa Fe.



El equipo ‘corazón’ viene de caer en la segunda fecha frente a Jaguares 2 a 1 y contra los ‘cardenales’ buscarán su primera victoria del campeonato.



La principal novedad será la ausencia del golero uruguayo Ernesto Hernández, quien fue expulsado en la fecha pasada. Su reemplazo será el guardameta Guillermo Gómez.



Para este compromiso frente a Santa Fe, el equipo dirigido por el chileno Manuel Suárez formará con Guillermo Gómez en el arco; Jonathan Pérez, Rodrigo Paillalef, Julián Millán y Andrés Rivera en el fondo; Luis Caicedo, Yonny Mosquera, Juan M. Valencia en la mitad de la cancha; en ataque estarán Guillermo Murillo, Alexis Castillo y Luis Carlos Ruiz.



La tercera jornada continuará este sábado con los duelos Águilas Vs. Once Caldas a las 4:05 p.m., Junior contra Equidad a las 6:10 de la tarde y Millonarios Nacional a las 8:15 de la noche.



La fecha 3 continuará este domingo con los partidos Patriotas frente a Pereira a las 2:00 p.m., Deportivo Cali visita al Independiente Medellín a las 4:05 de la tarde, América recibirá al Atlético Bucaramanga a las 6:10 p.m. y Alianza Petrolera Vs. Envigado a las 8:15 de la noche.



Este lunes termina la fecha con los compromisos entre Deportivo Pasto y Jaguares de Córdoba a las 6:00 p.m. y Deportes Tolima contra Unión Magdalena a las 8:05 de la noche.