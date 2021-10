Cortuluá puso la música en Valledupar y con su triunfo ya es cuarto en el torneo de ascenso

Cortuluá cerró este martes la fecha 13 del torneo de ascenso con una victoria de 2-1 frente a Valledupar, en el estadio Armando Maestre.



Los dirigidos por el técnico Jaime De la Pava estaban necesitados de la victoria, para acomodarse en la parte alta del campeonato y querían aprovechar el mal momento de los locales que no conocían la victoria en este segundo semestre del 2021.



El primer tiempo no fue el mejor para ambos equipos. La alta temperatura influyó en el desarrollo de la etapa inicial.



Sin embargo, Valledupar logró abrir el marcador a los 39 minutos de juego. Centro desde el costado derecho de los locales que cae en el área, el arquero Ernesto Hernández intenta rechazar la pelota, pero se tropieza con un compañero y en el rebote apareció Brayan Lemos para definir y anotar el 1 a 0 de la tarde.



Para la etapa complementaria el equipo ‘corazón’ salió con mejor disposición ofensiva, en busca del empate.



Sobre los 12 minutos del segundo tiempo llegaría la paridad del juego. Pelota quieta que cobra Juan Guillermo ‘Carachito’ Domínguez, quien manda el balón al punto penalti del área de Valledupar y Julián Millán conecta de cabeza para para poner el 1 a 1.



El equipo ‘sentimiento tulueño’ no se quedó con eso y sobre los 38 minutos del segundo tiempo marcó el segundo gol.



Pelota que agarra Luis Carlos Ruiz desde mitad de la cancha, aprovechando el espacio de la defensa rival para llegar al área, superar a su marcador y definir frente al arco para anotar el 2 a 1 final.



Con este resultado Cortuluá sube hasta la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 22 puntos y una diferencia de gol de +7.



El equipo tulueño enfrentará a Boyacá Chicó por la fecha 14 del torneo de ascenso, en la cancha del estadio Doce de Octubre.