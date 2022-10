¿Cambio de sede?: Presidente de Cortuluá confirmó ofertas para llevarse el equipo a otra ciudad

Luego de confirmarse el descenso de Cortuluá el pasado domingo después de una mala campaña en su retorno a la Liga colombiana, se conoció que existe una gran posibilidad de que el club salga de Tuluá para jugar en otra parte.



Así lo confirmó este martes el presidente del equipo, Óscar Ignacio Martán, quien aseguró tener conversaciones adelantas con la Administración Municipal de Yumbo.



"Hemos conversado con el alcalde de Yumbo John Jairo Santamaría, él tiene un proyecto ambicioso con el deporte y ha invertido en su estadio. En dos meses le puso iluminación al escenario, mejoró su grama, adecuó camerinos y la zona para los medios de comunicación", comentó Óscar Martán en una charla con la prensa de Tuluá.



El dirigente deportivo agregó: "En Yumbo nos están prometiendo unos terrenos para instalarnos allá y que el equipo juegue el fútbol profesional colombiano".



Sobre lo que implicaría ese cambio para Cortuluá, resaltó: "Es muy triste que nuestro equipo 'corazón' se tenga que ir de Tuluá, pero hoy no tenemos condiciones para jugar en el estadio Doce de Octubre. Luego de que ascendimos en 2021 nos prometieron iluminación para febrero, luego para mitad de año, pero hoy no hay nada".



Óscar Ignacio Martán complementó diciendo: "Sé que el alcalde John Jairo Gómez tiene voluntad, él es fanático de Cortuluá, pero no vemos que las promesas se hagan realidad. Nosotros hicimos una inversión al estadio en enero para la construcción de un palco, mejorar las cabinas de medios, los bancos técnicos y nos criticaron por hacer eso".



El pasado mes de mayo el Alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, confirmó en un congreso de fútbol que se hizo en la ciudad que para comienzos de 2023 iba a ejecutar obras para la remodelación del estadio Doce de Octure.



En dichas obras se iba a incluir el cambio del sistema de iluminación, la terminación de las tribunas laterales, mejoras a los camerinos, construcción de pista atlética y la instalación de un techo para el sector de oriental.



Acerca de las posibilidades de que el equipo se quede en Tuluá, el dirigente afirmó que "Es una respuesta complicada. Este año la Dimayor nos facilitó jugar en nuestra casa en la tarde, no nos mandó a jugar de noche a otra plaza, pero no podemos vivir así por siempre. Ojalá fuera un hecho el cambio de iluminación, así como las otras adecuaciones que hace unos meses afirmaron que harían, pero que hoy no hay".



"De momento solo hemos hablado con la Alcaldía de Yumbo y se han mostrado las intenciones de querer tener fútbol profesional. Obviamente, de darse el cambio no es así de sencillo porque toca pasar por una asamblea de Dimayor, organizar lo que tenemos acá en Tuluá, pedir permiso a los clubes que juegan cerca como Cali, América, Orsomarso, Atlético y Boca Juniors", indicó el presidente Martán.



Cortuluá ha sido uno de los pocos equipos que desde la fundación del torneo de ascenso en 1991 se ha mantenido en su sede natural. Solo en 2017 y hasta mitad de 2018 tuvo que jugar en Cali y Palmira por las malas condiciones del estadio Doce de Octubre, pero después pudo retornar a la ciudad de Tuluá.



Por otra parte, el máximo accionista de Cortuluá lamentó el descenso del equipo en la temporada 2022, donde solo duró 10 meses en la primera división.



"Es inaceptable que hayamos perdido la categoría este año cuando el promedio era el más fácil para nosotros. Yo soy el culpable de esto, porque yo contraté a los jugadores que al final no nos dieron el nivel que esperábamos, confié en que se estaban haciendo bien las cosas, pero al final descendimos más por errores individuales propios que fueron muy notorios para un equipo de Liga".



A Cortuluá le restan dos partidos en la Liga frente a Junior en Barranquilla y Rionegro como local, que posiblemente de juegue en Yumbo por el tema de iluminación, en caso tal que así lo requiera la Dimayor.