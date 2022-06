Así fue la Liga 2022-I: Este es el balance del primer semestre del año del Fútbol colombiano

Con la estrella 17 para Atlético Nacional se cerró el domingo pasado la primera parte de la temporada en el fútbol colombiano.



Una liga que dejó gratas revelaciones, pero también grandes decepciones de equipos que no cumplieron con sus expectativas.

El País hace el balance del rentado nacional con lo bueno y lo malo.

Nacional, el más ganador

​

Atlético Nacional superó al Deportes Tolima en la final de la Liga del primer semestre y se convirtió en el equipo con más títulos en el fútbol colombiano al llegar a 17 estrellas.



El elenco antioqueño no comenzó bien la temporada lo que le costó el puesto al técnico Alejandro Restrepo y en su lugar llegó como interino Hernán Darío Herrera.



Fue versátil en su fútbol, práctico y se acopló a las necesidades: jugó bonito cuando los rivales y las circunstancias se lo permitieron, pero cuando tuvo que ganar con personalidad mantuvo la compostura.

Atlético Nacional es el primer campeón de la Liga 2022. Foto: prensa Dimayor

Herrera se salió con la suya

​

El tiempo y los resultados le terminaron dando el reconocimiento merecido a Hernán Darío Herrera, quien llegó a apagar incendios cuando hubo crisis en el banquillo de Atlético Nacional.



Llegó al equipo en marzo, logró recomponer el camino del cuadro paisa que volvió a celebrar un título tras cinco años. Herrera hizo que Francisco Maturana y Carlos ‘Piscis’ Restrepo, que eran parte del cuerpo técnico anterior, se sintieran útiles e importantes. Por su trabajo de tantos años en las divisiones menores, supo capitalizar el talento de ellos y pudo cristalizar una gran campaña.

Imágenes de la gran final entre Deportes Tolima y Atlético Nacional en la ciudad de Ibagué. Foto: prensa Dimayor

Mier, la grata revelación

​

El destino llevó a Kevin Mier a la titularidad de la portería de Atlético Nacional, al parecer estaba predestinado para consagrarse campeón con el equipo ‘verdolaga’, con solo 22 años de edad.



El cuidapalos, quien al igual que su compañero Aldair Quintana, fue cuestionado por los hinchas en un tramo del campeonato, supo reponerse a la adversidad y terminó por ganarse la confianza, incluso de quienes antes lo cuestionaron.



El guardameta, que este campeonato acumuló 2.115 minutos, se convirtió en el arquero santandereano más joven en salir campeón del torneo colombiano.

Kevin Mier, arquero de Atlético Nacional. Foto especial para El País / El Colombiano

Las grandes decepciones

​

El primer semestre de la Liga concluyó el domingo anterior y dejó grandes frustraciones en hinchadas de varios equipos que no estuvieron a la altura.



América, Deportivo Cali, Santa Fe fueron los casos más sonoros de fracasos deportivos. Las tres escuadras no lograron ni avanzar a los cuadrangulares.



En América se dio un torneo tormentoso con Juan Carlos Osorio al comienzo y luego se apostó por Alexandre Guimaraes, pero no alcanzó.

Deportivo Cali venía de ser campeón y tuvo uno de sus peores campeonatos al quedar en la parte baja de la tabla, en una campaña vergonzosa.

Imágenes del duelo entre el América de Cali contra el Deportivo Cali por la fecha 16 de la Liga. Previo al encuentro se realizó un homenaje a Freddy Rincón tras su fallecimiento. Foto AFP

Dayro, el artillero de la Liga

​

El delantero tolimense Dayro Moreno ratificó que es un artillero de raza y con sus goles llevó al Atlético Bucaramanga a las finales de la Liga colombiana.



A sus 36 años, el atacante de Chicoral (Tolima) anotó 13 goles con el cuadro ‘leopardo’, convirtiéndose en el Botín de Oro del fútbol colombiano por sexta ocasión en su carrera deportiva.



Detrás de Dayro figuró el samario Luis Carlos Ruiz, quien marcó 11 tantos con la casaca de Cortuluá.



Con 10 anotaciones quedaron el argentino Luciano Pons, del DIM, Miguel Ángel Borja, con Junior, y Wilson Morelo, con Independiente Santa Fe.

Dayro Moreno es el goleador del Bucaramanga en la Liga 2022. Foto: Dimayor / El País

Los que más se valorizaron

​

Terminó la Liga I con el título para Atlético Nacional, un torneo que sirvió para valorizar a varios jugadores que se proyectan como grandes figuras.

Uno de los futbolistas que tuvo una mayor valorización en su ficha fue el habilidoso delantero Daniel Ruiz, quien tuvo una buena campaña con Millonarios. El extremo elevó su cotización y ahora su ficha está cerca de los cuatro millones de euros, según el estudio del portal Transfermarkt.

Luego le siguen Miguel Borja, del Junior, con una cotización de 3.7 millones de euros y Jarlan Barrera ,con 3 millones de euros.