¿Aires de crisis? Hinchas de Atlético Nacional exigen resultados a los dirigidos por Osorio

Alejandro Cabra Hernandez

Lejos de las multitudes que se reunían a las afueras de la sede deportiva de Guarne para alentar o, como en este caso, sentar su voz de protesta por los malos resultados, escenas que no podrán repetirse en medio de la pandemia, seguidores de Atlético Nacional optaron por realizar este viernes la que puede considerarse una “protesta silenciosa” que, al contrario, buscaba hacer ruido entre jugadores, cuerpo técnico y directivos en medio del mal momento deportivo que atraviesa el club.



Varias pancartas con mensajes como “campeones o a la calle”, “esto es Nacional, acá se deja la vida” o “jueguen a ganar”, fueron colgadas a las afueras de la sede para que fueran vistas por el cuerpo técnico y jugadores a un día del clásico ante Millonarios, este sábado en Bogotá.



Según El Colombiano, desde el departamento de comunicaciones indicaron que no se pronunciarán al respecto; sin embargo, este jueves en una rueda de prensa el presidente Juan David Pérez manifestó que el equipo “está en deuda con nuestra hinchada”.



Nacional marcha sexto en la tabla de posiciones de la Liga con 26 puntos y necesita un triunfo este sábado en El Campín para afianzarse en el grupo de los ocho clasificados a la siguiente ronda del campeonato.